４年連続で獲得賞金トップの藤井聡太六冠

　日本将棋連盟は３日、「２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０」（２０２５年１月１日〜１２月３１日が対象）を発表した。

　藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が４年連続１位。２日制対局を３度挑戦した永瀬拓矢九段が昨年から１つ順位を上げ、２位に浮上。朝日杯で優勝した近藤誠也八段、棋王戦で初めてタイトル戦に出場した増田康宏八段ら４人が初めてランクインした。

　女流では賞金額が１０００万円から５０００万円に引き上げられた白玲を獲得した、西山朋佳女流二冠（金額は非公開）。

◆２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０（カッコは昨年の金額と順位）

１　藤井聡太六冠　２億１３６１万（１億７５５６万、〈１〉）

２　永瀬拓矢九段　４５７７万（３０２６万、〈３〉）

３　佐々木勇気八段　４１３３万（２９００万、〈４〉）

４　伊藤匠二冠　４０８７万（４３６４万、〈２〉）

５　近藤誠也八段　２３８８万（非公開、ランク外）

６　豊島将之九段　１７６１万（２３４８万、〈７〉）

７　増田康宏八段　１７１９万（非公開、ランク外）

８　斎藤慎太郎八段　１７０８万（非公開、ランク外）

９　羽生善治九段　１５０３万（１６２２万、〈１０〉）

１０　石田直裕六段　１４２７万（非公開、ランク外）