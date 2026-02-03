藤井聡太六冠が２億１３６１万でトップ 女流は西山朋佳女流二冠…２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０発表
日本将棋連盟は３日、「２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０」（２０２５年１月１日〜１２月３１日が対象）を発表した。
藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が４年連続１位。２日制対局を３度挑戦した永瀬拓矢九段が昨年から１つ順位を上げ、２位に浮上。朝日杯で優勝した近藤誠也八段、棋王戦で初めてタイトル戦に出場した増田康宏八段ら４人が初めてランクインした。
女流では賞金額が１０００万円から５０００万円に引き上げられた白玲を獲得した、西山朋佳女流二冠（金額は非公開）。
◆２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０（カッコは昨年の金額と順位）
１ 藤井聡太六冠 ２億１３６１万（１億７５５６万、〈１〉）
２ 永瀬拓矢九段 ４５７７万（３０２６万、〈３〉）
３ 佐々木勇気八段 ４１３３万（２９００万、〈４〉）
４ 伊藤匠二冠 ４０８７万（４３６４万、〈２〉）
５ 近藤誠也八段 ２３８８万（非公開、ランク外）
６ 豊島将之九段 １７６１万（２３４８万、〈７〉）
７ 増田康宏八段 １７１９万（非公開、ランク外）
８ 斎藤慎太郎八段 １７０８万（非公開、ランク外）
９ 羽生善治九段 １５０３万（１６２２万、〈１０〉）
１０ 石田直裕六段 １４２７万（非公開、ランク外）