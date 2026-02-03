平祐奈、神職として節分祭に参加 お祓いを行う姿をメディア初公開「良き福をお送りできるように心を込めて奉仕を」
俳優の平祐奈が3日、東京・水天宮で行われた「節分祭」に出席。神職の資格を有する平が、自ら神職として祭典に臨み、参列者向けの御祓いを行った。
【全身ショット】美しすぎる…神職として節分祭に参加した平祐奈
節分祭に先立って、囲み取材に参加した平は「大学時代からご縁をいただいて、水天宮の方とは普段から楽しい時間を過ごしているので、節分祭にご奉仕という大役をいただけてうれしい」と話し、「1年を健やかに過ごせるように、良き福をお送りできるように心を込めて奉仕したいと思います」と力を込めた。
平が、神職として神事に奉仕する姿をメディアに公開するのは、今回が初めてとなる。平は「不思議な気持ちです。ひそかにご奉仕をしていたのですが、はずかしいです」と照れ笑いを浮かべた。
また、節分にちなみ、追い払いたい弱点や習慣を問われると、「ソファで寝落ちることですかね」とほほ笑み、場を和ませた。
さらに、平は神職と俳優の“つなぐ”という共通点についても語った。「イメージにない、悪いことしたい」と俳優としての向上心も健在。「プライベートでは、知らない場所に旅に行きたいな。日本の自然豊かな離島に行きたいです」と話した。
