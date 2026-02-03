俳優の船越英一郎（65）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ベテラン俳優の食欲に驚く場面があった。

同番組には、38年前から親交があるという俳優・高橋英樹（81）とともに出演した。家族仲の話題になり「奥さんがいたからこそ、今元気にこうしてやれる」という高橋は「おいしいものを一緒に食べて、そしてあとで主治医の先生に怒られるというのがパターン」と嘆いた。

主治医からは「おいしいものを食べ過ぎ」「もうちょっと控えなさい」と指導されていることを明かしたが、船越が「バレちゃうんですか？」と聞くと、「ブログに書くでしょ、それを先生が全部見てらっしゃって」と苦笑いした。

そして高橋と妻・美恵子さんの食事風景が紹介されると、司会の黒柳徹子は「400グラムのステーキを奥様と揃って。200グラムずつぐらい？」と質問。高橋が「いやいや、1人400です」と訂正すると、黒柳は「1人400！？それじゃ食べ過ぎね」と驚いた。

しかし高橋は「奥さんも400食べる。まだイケますね」と胸を張った。船越は「400はとてもじゃないけど食べられません。凄いですね」とあきれたが、さすがの黒柳も「400グラムは私も凄いと思います」と感心した。

とはいえ「でもまあ、その日だけなら食べられると思いますけど、毎日は食べるのはちょっとどうかと」と張り合う黒柳に、船越は「徹子さんもイケますか」とビックリ。「1回はイケますよ、そりゃあ」と自信満々の様子に、船越は「僕はたぶん200グラム。もう頑張りましょう、頑張りたいと思います」と自分を励ましていた。