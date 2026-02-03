RIP SLYME×KICK THE CAN CREWの全員集合ショットに「涙出る」「エモさ極まりない」の声
RIP SLYME主催の対バンライブシリーズ『Back to Back』が2日、東京・豊洲PITで開幕。初日公演には、2001年にメジャーデビューを果たした同期・KICK THE CAN CREWが出演した。
【写真】楽しそう!!RIP SLYME×KICK THE CAN CREWの全員集合ショット
この日のステージは、長年にわたり日本のヒップホップシーンを牽引し、ヒップホップコミュニティ・FUNKY GRAMMAR UNITにも共に所属してきたRIP SLYMEとKICK THE CAN CREWの歴史と絆を体感できる一夜となった。
RIP SLYMEのILMARIはライブ後、自身のインスタグラムを更新。「ほぼ同期、同じFGのキックとリップで今日は対バンできて本当にエモかったし、最高に楽しかった」とコメント。「相変わらずキックのみんなはタイトで、カッコよかった」と盟友たちへのリスペクトを込めた。
投稿には、RIP SLYMEとKICK THE CAN CREWのメンバー8人が並んだ記念ショットも添えられており、ファンからは「大大大好きな2組」「このメンツ涙出る」「いつまで経ってもちょーーーーカッコ良いです」「エモさ極まりない」など興奮の声が殺到。会場に行けなかったファンからの「映像化お願いします」といったコメントも多数寄せられている。
『Back to Back』は、きょう3日にCreepy Nuts、17日にDragon Ashを迎えて同会場にて開催予定となっている。
3月20日、21日、22日には、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて活動休止前のラストステージとなるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』が開催される。同公演については、機材席開放分および注釈付き指定席の追加チケットが販売されることが発表され、2月16日までチケットぴあにて抽選受付が実施されている。
