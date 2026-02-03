「スズメと記者の死に場所はわからない」。そんな言葉の残る新聞社で育った。スズメも記者もうるさく群がって騒がしいが、いつの間にか消えてしまう。駆け出し時代の上司は、「だから、お前はスズメのように死ぬなよ」と付け加えた。

記者にとどまらず、われら無名人はどこに行ったのかわからないまま消えていく。だがその中には、消えた先まで追いかけて、この世にその生き方を書き残したい人がいる。

◆ ◆ ◆

消えた後になって知った山下哲治の愛妻物語

私にとってその1人は、今年4月に71歳で亡くなった元巨人軍スカウト部長の山下哲(てつ)治(じ)だった。川相昌弘に始まって二岡智宏、坂本勇人、長野久義、岡本和真ら巨人を支える選手を獲っただけでなく、私と組んで育成選手制度を先導した仕事人である。「鬼瓦」の異名を取ったこの含羞の人の一端を、私は『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）に記したが、最期の姿を書き洩らしてしまった。以下は、消えた後になって知った彼の愛妻物語――つまり戦記異聞である。



今年4月に亡くなった山下氏

「笑え。もっと笑え」

胃がんの再発がわかった後、2人はたくさんの夫婦写真を撮った。撮ってもらったり、自撮りをしたり、そのたびに、山下は妻のゆう子にささやきかけた。

「笑った写真をたくさん遺すんや」

本人も痛みに耐えて笑っていた。2人暮らしだった。苦しい顔を遺したら、後でひとり眺めるお前が可哀そうや、というのである。その言葉に悲痛な響きを嗅ぎ取って、ゆう子は胸がいっぱいになった。

山下夫婦は昨年9月、「1年を目標に頑張りましょう」と主治医から告げられていた。182センチ、96キロの大男がやせ細っていた。彼は「余命は1年」と思い込もうとしていたが、詳細な説明を受けた妻はわかっていた。あと数か月で別れがくるのだ。ゆう子は涙が止まらなかった。「しっかりせえ」。夫がバーンと背中を張った。

新幹線はしんどいから…奈良から広島まで400キロの運転

泣きたくなることは他にもあった。がん免疫療法を開始してから約1か月後、夫は「お前の運転する車で郷里の広島に戻りたい」と言い出した。余命宣告を実家に報告し、母校である広陵高校野球部の仲間たちに最期の挨拶をしたいという。ゆう子は震え上がった。

「いやや。てっちゃん、私は運転できんよ」

夫のトヨタプリウスがあるが、ハンドルはこの40年ほとんど握っていないのだ。住んでいる奈良から広島まで400キロ近くもある。

「免許あるやないか」

「大阪抜けていくんやろ。大阪の4車線をヒューって抜けるの怖いわ。あれ、私、絶対できへん」

「行くんや！ 大阪出るまでわしが運転したる」

新幹線はしんどいのだ。タクシーも考えたが、衰弱した夫の体は車の助手席を倒して運ぶしかなかった。

夫が妻に車を運転させた理由

そしてその朝がきた。

奈良から中国自動車道の西宮名塩サービスエリアまで夫が運転し、そこでハンドルを代わった。肩で息をして、アクセルをゆっくりと踏んだ。瞬きするのも恐ろしい。車線分離標があると、ぶつかりそうに思えて左端を走る。

「寄ってる。左に逃げてるぞ」。毛布にくるまって目をつぶっていた夫が怒鳴った。大型トラックが追いかけてくる。「トラック、ぎりぎり来やはるよ」。また左に寄る。「また逃げた。ほら逃げた」。車線真ん中を堂々と行けというのだ。ブレーキはゆっくり踏め、車間距離は開けろ。言われ続け、べそをかきながらアクセルを踏んだ。

そんなドライブ旅行を毎月1回、夫婦は続けた。南紀白浜、城崎温泉、淡路島、三重の島ヶ原温泉……季節が秋から冬、早春に移るころ、夫の言葉の端々から彼女はようやく車を運転させた理由がわかるようになった。

――自分が死んでも困らないように、運転をおぼえさせたんや。心底やさしい人やなあ。

今年3月になって病院の治療策も尽き、自宅に戻ってきた。窓際のベッドのそばに妻を呼んで、彼は細い声で言った。

「お前は1人寂しく暮らすことないよ。好きに生きろ」

階下の駐車場に最後の旅を共にしたグレーのプリウスが見えた。

「マンション売って、違うところに行ってもいいぞ」

彼女は顔を近づけて、応えた。

「このまま居てもいいか」

夫の顔はなんだか、ほっとしたように見えた。

坂本に対する彼の透徹した評価が巨人を救った

私が山下の自宅を訪れたのは、最後の旅行を終えて再び入院をするころだった。彼は私の3つ年下で、巨人の球団代表時代にスカウト部長として6年間、支えてもらった恩義があった。

ベッドの横で、「夏に『記者は天国に行けない』を刊行できそうだよ。君に助けられたことも書いたから、ぜひ読んでくれよ」。私が語りかけると、「代表のお願い事も、今度ばかりは難しいかもしれません」と笑いを浮かべた。彼にはずっと無理を押し付けてきたのだ。

スカウトから球団代表への報告システムの導入、育成選手制度の率先活用、大艦巨砲路線からの転換、原辰徳監督の意向に反して坂本勇人や澤村拓一を獲得したこと（その一端は本書に記した）など――。どれも約10人のスカウトを束ねる山下が反対すれば実現できなかったのだ。

特に、坂本に対する彼の透徹した評価は巨人を救うものだった。山下は別な選手を推す原監督に対し、担当スカウトの大森剛を支持して強く坂本を推した。その根拠は春の選抜高校野球の初回の打席だった。

坂本は岡山・関西(かんぜい)高校のダース・ローマシュ匡(たすく)の初球を狙い打って打点を挙げた。直球を待っていたのにカーブを投げられ、体が前に泳ごうとするところを、一瞬踏み止まって強振した。山下はそこに非凡な才能を感じ、結果を恐れない積極性にショックを感じた、と言った。

忘れられない第2回育成ドラフトで見せた決断

山下自身は広陵高校で一塁を守り7番を打ったが、進学した近畿大学野球部ではレギュラーを取れなかった。坂本の打撃に、山下は自分がつかめなかったものをはっきりと見たのである。

彼は近大のコーチ補佐をしていたところを、巨人のスカウト部長である伊藤菊雄に見出されて巨人スカウトに転じている。厳しいスカウトの世界で、プロではないアマの、しかも大学でレギュラーではなかった人間の低く真摯な目線を持ち続けたのだと私は思う。

2006年の第2回育成ドラフトで見せた決断も忘れられない。この年の巨人は4年連続で優勝を逃し、どん底も底なしとたたかれていた。育成の試みをさらに進めてダメだったら責任を取ろうと私は思っていた。

山下と計らって、私はこの育成ドラフトで7人を一挙に育成選手として指名した。他球団は4球団合わせて5人を指名しただけだった。他球団の嘲笑が聞こえるようだったが、山下は滑舌の悪い低い声で言った。

「笑わせておけばいいです。誰かきっと出てきますよ」

その言葉通り、このドラフトで獲った松本哲也は2009年の巨人日本一の原動力となり、育成枠出身選手初となるゴールデングラブ賞と新人王を受賞している。付け加えれば巨人のドラフト選手は2008年から4年連続でセ・リーグ新人王（うち2人は育成出身）を獲得した。私と山下のひそやかな自慢である。

山下は、私が球団経営者から記者に戻る道でめぐり会った。記者道とは無縁の人のようでいながら、どこかで重なっているような気がする。無名のまま消えていく人間の矜持を静かに教えてくれるからだろう。

（きよたけひでとし／1950年宮崎県生まれ。75年に読売新聞社入社。社会部で警視庁、国税庁を担当し、2001年より中部本社社会部長。東京本社編集委員などを経て、04年8月より読売巨人軍球団代表兼編成本部長。11年11月、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任され係争に。その後、作家に転身し『サラリーマン球団社長』『後列のひと』『アトムの心臓』など著書多数。）

（清武 英利／週刊文春 2025年9月4日号）