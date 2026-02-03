ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子スノーボードハーフパイプ日本代表の会見が行われ、冨田せな選手と小野光希選手、工藤璃星選手の3選手が意気込みを語りました。

五輪3大会連続出場で、前回の北京大会で銅メダルを獲得した冨田選手は、大会を直前に控え「楽しみな気持ちとドキドキしている気持ちが半々」「大会に対する不安な気持ちと、楽しみな気持ちと、いろんな気持ちがまざったドキドキです」と心境を明かしました。

今大会の目標は「初めて出たときよりは落ち着いて自分の滑りができているかなと思いますし、技術面でも、今も取り組んでいる技があるんですけど、今回のオリンピックでやりたいことやって、後悔のない大会にしていきたいなと思います。スノーボードを続けてきて、かっこよさや魅力をたくさんの方に伝えられたらいいなと思っていて、あと勇気を与えられるような滑りができたらいいなと思っています」と語りました。

そんな冨田選手は、開会式では騎手に抜擢されました。「話を頂いたときは本当にうれしかったですし、それをきっかけにスノーボードのこととか、ウィンタースポーツに興味をもってもらえる方が増えたらいいなと思います」と注目度の高い大役を務める心の内を明かしました。

また2大会連続出場となる小野選手は、「前回は自分がやりたかったルーティンを最後まで滑りきることが出来なかったので、まずは目標としているルーティンを滑りきりたい」と意気込みます。この4年間は「苦しい時間のほうが多くて、メンタル的にしんどい時も多かったんですけど、しっかり昨シーズンからの五輪選考ではちゃんと結果をそろえることが出来て、そこは本番に強くなったのかなと、前回から大きく変わったことかなと思っています」と成長を実感。「強みは4方向の回転を入れられるところなので、少し変わったルーティンに注目していただけたらなと思います」と語りました。

16歳で初出場となる工藤選手は、夢の舞台である五輪に向けて「ずっと小さい頃から思っていた一番かっこいい滑りをしたい。今まで大会で出したことないルーティンをやると思うんですけど、それをしっかり決めきって金メダルを取れればなと思っています」と目標を見据えました。