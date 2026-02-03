『ダリの名画』という表題で、引用リツイートされたラブラドールレトリバーのお姿。思わず納得してしまう…？微笑ましい一連の出来事が話題になっているのです。

思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で105万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることになりました。

【写真：海外ユーザーに『ダリの名画』と呼ばれた大型犬→納得せざるを得ない『まさかの光景』】

海外ユーザーに『ダリの名画』と呼ばれた大型犬

Xアカウント『@eru0902』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「エル」くんのお姿。

飼い主さんは、以前何気なくXに投稿したエルくんの動画が台湾の方に引用されていることに気付いたのだそう。

エルくんが見せる『クセ』を捉えたお写真、そしてそこには『ダリの名画』という言葉、1枚の絵画の写真が添えられていたのだといいます。

納得せざるを得ない『まさかの光景』に反響

添付されていた画像はサルバドール・ダリの代表作である『記憶の固執』だそうで、『溶ける時計』『柔らかい時計』とも呼ばれており、ふにゃっとした時計が印象的な作品なのだそう。

その方の言う通り、ストレッチをしながら滑らかに流れるようにしてソファの上から降りるエルくんのお姿は、ダリの名画とどこか共通点を感じさせるのだそう。

そのアーティスティックな発想、溶ける時計に似ているといわれるエルくんの『クセが強い仕草』は多くの人々をクスッと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛いｗｗ」「溶けてる」「思わず立ち止まっちゃう魅力ですね」などのコメントが寄せられています。

タレ目がチャームポイントの男の子♡

3歳のエルくんは、タレ目がチャームポイントの男の子。表情豊かな甘えん坊さんで、いつでもどこでもとにかく飼い主さんに寄り添っていたいのだといいます。

キッチンに行く飼い主さんを監視したり、時に『中にヒトが入っているのでは…？』と思わずにはいられない仕草や行動を見せてくれたりと、その暮らしは賑やかで愛情に溢れています。

ご家族に溺愛されながら自分らしくマイペースに暮らすエルくんのお姿は、日々多くの人々にラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

