北斗晶、節分会のため横浜へ前乗りし中華街を満喫「思い立って、この店に入ってみました〜！！」

タレントの北斗晶が2月2日に自身のアメブロを更新。翌日に控えたイベントのため、前乗りで横浜を訪れたことを報告した。

この日、北斗は午後からは横浜へ移動したことを明かし「明日は、アントニオ猪木さんのお墓のある横浜市鶴見区にある總持寺（そうじじ）で豆まきをやらせていただく」と報告。「埼玉から、朝車で向かうと大渋滞になって間に合わなかったら困るので…」と前乗りした理由を述べ「どうせ泊まるなら横浜中華街に行こう！！という事でまずは…中華街で食べ歩き」と明かした。

続けて、焼き小籠包を堪能したことを報告し、「外の下はカリカリ中はジューシーで美味しかった〜」とづづった。

また「思い立って、この店に入ってみました〜！！」と別の店を訪れたと明かし「この私の悶絶顔を見たら何か分かるはず 台湾式足ツボマッサージ」と悶絶する自身の写真を公開。一緒に訪れていたマネージャーの悶絶する姿に「人が痛がって、笑っちゃってるのを見てると笑える」とお茶目につづった。

最後に「それでは引き続き中華街をぷらぷらしまーす」とつづり、ブログを締めくくった。