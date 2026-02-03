フリー株式会社は、昇進・転職意向の会社員と副業・独立意向の会社員を対象としたキャリアに関するアンケート調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 「昇進・転職」層・「副業・独立」層ともに2人に1人が「独立」への情報収集を実施 会社員の起業準備の意義は副業・独立層の「守り」、昇進・転職層の「攻め」で二極化 30代以降は、独立準備は挑戦的独立から防衛的独立へシフト 副業・独立の戦略は、スモールスタートによる段階的拡大が主流に

「昇進・転職」層・「副業・独立」層ともに2人に1人が「独立」への情報収集を実施

いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちがあるかと聞いたところ、

「昇進・転職意向層」でも50%近い方が独立の準備、情報収集をしていることが分かった。

副業・独立意向層では55%を超えており、会社員の半数以上が今後のキャリアの選択肢として「独立」が視野に入っていることが分かる。

会社員の起業準備の意義は副業・独立層の「守り」、昇進・転職層の「攻め」で二極化

「今の時代において、会社員が独立・起業の準備をすることの意義」を尋ねたところ、「副業・独立意向層」はそうでない層に比べ、「守り・自衛」と回答した割合が10%以上高い結果となった。

30代以降は、独立準備は挑戦的独立から防衛的独立へシフト

「今の時代において、会社員が独立・起業の準備をすることの意義」を年代別に調査したところ、年代が上がるにつれて「守り・自衛」や「趣味の延長・理想」といった回答の割合が増加し、逆に「脱却・逃げ」や「攻め・賭け」は減少する傾向が見られた。

30代以降は、起業を「キャリアを180度変える大きな転換」と捉えるのではなく、現在の生活を補填する手段や、趣味を活かした事業の推進など、実生活に即した地続きの活動として捉える人が多いことが浮き彫りになった。

副業・独立の戦略は、スモールスタートによる段階的拡大が主流に

会社員を辞めて独立する場合の考え方について尋ねたところ、「会社員のまま副業等で小さく始め、軌道に乗ったら独立するべきと考える」人が、昇進・転職意向層は45.5%、副業・独立意向層は62.7%であった。副業・独立意向層は事業を小さく始めて段階的に拡大していく考えの会社員が多いことがわかった。

調査概要 ■調査期間：2026年1月16日～1月19日

■調査方法：Webアンケート方式

■調査対象：昇進・転職意向の会社員と副業・独立意向の会社員に当てはまる全国の20～50代男女

■回答者数：1279名（昇進・転職意向の会社員：646名、副業・独立意向の会社員：633名）

ニュース情報元：フリー株式会社