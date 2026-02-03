±üÊ¿Âç·ó¤È½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¿´¤òÍÉ¤é¤¹Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Î¶¦ÌÄ¡ªº´Ìî¾½ºÈ¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬ËÂ¤°ÀÄ½ÕÊª¸ì¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù
¡Ö·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦½»Ìî¤è¤ë¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿2025Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¡£±üÊ¿Âç·ó¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦ÂçÄÍµþ(±üÊ¿)¡£¿ÆÍ§¤Î¹âºêÇîÊ¸(º´Ìî¾½ºÈ)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦»°ÌÚÄ¾»Ò(½Ð¸ý)¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â±ó¤¯¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤À¤±¡£¤¿¤Þ¤ËÇîÊ¸¤òÄÌ¤·¤ÆÏÃ¤¹¡¢¤¿¤À¤Î"Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£"¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎµÜÎ¤Ë¾°¦(ÁáÀ¥·Æ)¤¬³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¾»Ò¤Î¿ÆÍ§¡¦¹õÅÄÊ¸(µÆÃÓÆüºÚ»Ò)¤â´Þ¤á¡¢5¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïµþ°Ê³°¤Î4¿Í¤â¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿...¡£
±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù±üÊ¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¢£±üÊ¿Âç·ó¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
2020Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö·¯¤ÏÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±üÊ¿¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÆâµ¤¤Ç¡¢"¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ"¤È¾ï¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Îµþ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¯¡¢"¸ì¤ë"¤³¤È¤è¤ê¤â"Êú¤¨¹þ¤à"¤³¤È¤¬Â¿¤¤µþ¤ò¡¢±üÊ¿¤Ï¸«»ö¤ËÂÎ¸½¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤¢¤°¤Í¤ëÄÀÌÛ¤ä¡¢°ì½Ö¤À¤±¤ï¤º¤«¤Ë±Ë¤°»ëÀþ¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤ä»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ËÞú¤àÆ°ÍÉ¡£±üÊ¿¼«¿È¤â¡¢º³ºÙ¤Ê»ÅÁð¤Ê¤É¥»¥ê¥Õ°Õ³°¤Î"¸ì¤é¤Ê¤¤"ÉôÊ¬¤Ç¡¢µþ¤Î´¶¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþ¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µþ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤äÌÂ¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´î¤Ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ¾»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢¸½ºß¡¢Æîº»ÎÉ¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡×¤¬¸ø³«Ãæ¤Î½Ð¸ý¡£¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë²÷³è¤Ê¾¯½÷¡¦Ä¾»Ò¤ò¡¢½Ð¸ý¤ÏâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¹¥±é¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¾»Ò¤Ë¤â¿ÊÏ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±¢¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤³¤È¤âÉ½¸½¡£·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÀÈ¤µ¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤Þ¤Ç°ìÃÊÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¾Ð´é¤ÎÃæ¤ËÞú¤à"¤¿¤á¤é¤¤"¤ä"¸íËâ²½¤·"¡¢¼ä¤·¤µ¤ò½É¤·¤¿Æ·¤Ê¤É¤¬¡¢Ä¾»Ò¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¡¢½Ð¸ý¤¬åÌÌ©¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±üÊ¿¤È½Ð¸ý¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬¸÷¤ëËÜºî¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º´Ìî¡¢µÆÃÓ¡¢ÁáÀ¥¤â¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê°Ï¤àÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊú¤¨¤ëÈëÌ©¤ÈÁÛ¤¤¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)19:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§±üÊ¿Âç·ó ½Ð¸ý²Æ´õ º´Ìî¾½ºÈ µÆÃÓÆüºÚ»Ò ÁáÀ¥·Æ ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø