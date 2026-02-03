週末にかけて寒さが和らぐものの、土日は再び強烈な寒気が南下します。日本海側を中心に大雪となる見込みで、さらに積雪が増えるでしょう。記録的な大雪となっている所ではさらに積雪が増えるため、雪の事故に十分な注意が必要です。関東など太平洋側でも雪の可能性があります。

土日は再び強烈な寒気が南下

週末にかけて寒さが和らぐものの、土日は再び強烈な寒気が南下するでしょう。

上の図は上空1500メートル付近の寒気の予想図ですが、平地に雪を降らせる目安となるマイナス6℃以下の寒気が7日(土)から8日(日)にかけて日本列島を広く覆い、9日(月)も東日本や北日本に居座る見込みです。





北陸から北の日本海側は6日(金)ごろからもう一段強い、大雪の目安となるマイナス12℃以下の寒気が南下するため、再びまとまった雪が降るでしょう。日本海側を中心に大雪となる見込みで、さらに積雪が増えるでしょう。午後2時現在の積雪は秋田県鹿角市で132センチ(1979年の統計開始以来最多)、新潟県長岡市では132センチ(平年比258%)となるなど、記録的な大雪となっています。大雪となった日本海側では、さらに積雪が増えるため、雪の事故に十分な注意が必要です。

7日(土)・8日(日)は日本海側で警報級大雪の恐れも 関東も平地で雪か

明日4日(水)は移動性の高気圧に覆われますが、5日(木)は北日本を低気圧が通過します。6日(金)以降は次第に冬型の気圧配置となり、9日(月)にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。



5日(木)は北海道は雪が強まり、東北も湿った雪や雨が降るでしょう。6日(金)は北日本や北陸は広く雪で、風も強まりふぶきになる所もありそうです。7日(土)から8日(日)にかけては、日本海側は大雪となる見込みで、警報級の大雪となる恐れがあります。

土日は東京都心も雪の可能性 交通影響などの恐れ

7日(土)から8日(日)は日本海側では広い範囲で雪が降り、また、普段はあまり雪が降らない四国から関東の太平洋側でも雪や雨の降る所がありそうです。東京都心も2日間連続で雪のマークとなり、場合によっては交通などに影響が出る可能性があります。

まだ予報が不確定で大幅に変わる可能性もありますが、日が近づくにつれて詳細の予報が発表されますので、こまめに情報を確認するようにしてください。



また、強烈な寒波に覆われて、全国的に凍えるような寒さが戻ってきます。今週末はマフラーや手袋、携帯カイロを備えておくなど、防寒対策も万全にしてお出かけください。