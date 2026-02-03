渡辺満里奈、バイきんぐ小峠＆成田凌と″SMA祭り″３ショット
タレントの渡辺満里奈が２日、オフィシャルブログを更新。２月３日放送の日本テレビ系バラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜21時〜）にゲスト出演することを報告し、共演者とのオフショットを公開した。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろんエッセイストとしても幅広く活動している。
この日、「世界仰天ニュースでまさかの…」と題してブログを更新すると「２/３（火）夜９時から 日本テレビにて『世界仰天ニュース』ゲスト出演させていただいております」と番組出演を告知。
続けて「なんと、まさかの SMA祭り！！！」とつづり、同じ事務所・ソニー・ミュージックアーティスツ（SMA）所属のお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二、俳優の成田凌と共演したことを明かし、収録前に撮影された３人のオフショットも公開。渡辺が落ち着いた色味のシックなトップスにロングスカートを合わせた大人の装い、成田は個性的な総柄のベージュ系セットアップで存在感を放ち、小峠は黒を基調としたシンプルなコーディネートで全体を引き締めている。
渡辺は「我らSMA収録前、３人でテンション上がっちゃいました！」と振り返りながら「観てね」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「満里奈さんかわいい〜」「この並び新鮮」「満里奈さんと小峠さん、成田凌くんの共演うれしい！！」「どんな話で盛り上がったか知りたい」 「必ず見ます」「お知らせありがとう」などの声が寄せられている。
