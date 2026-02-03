少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、これまで連邦議会での証言を拒否してきたクリントン元大統領夫妻が、一転、証言に同意したとアメリカメディアが報じました。

少女買春の罪などで起訴され勾留中に死亡したエプスタイン氏は、政財界などの著名人と幅広い交友があり、これまでにトランプ大統領やクリントン元大統領との写真などが明らかになっています。

こうした中、アメリカメディアは2日、クリントン元大統領と妻のヒラリー・クリントン元国務長官が、エプスタイン氏の事件をめぐる疑惑について、連邦議会下院で証言することに同意したと報じました。

クリントン夫妻はこれまで証言に応じておらず、連邦下院の委員会は先月、2人を議会侮辱罪で刑事訴追するよう求める決議案を可決していました。

証言がいつ行われるかは明らかになっていませんが、大統領経験者が連邦議会の委員会で証言するのは極めて異例の事です。

ロイター通信によりますと、クリントン元大統領は大統領退任後の2000年代初頭にエプスタイン氏の飛行機に何度か搭乗したということですが、事件については一切知らなかったと説明しているということです。