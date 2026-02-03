韓国男性グループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌに続き、同じ事務所に所属している俳優のキム・ソンホにも脱税疑惑が浮上。所属事務所のＦａｎｔａｇｉｏは、キム・ソンホの脱税疑惑をすぐさま否定したが、キム・ソンホが過去に法人の個人事務所を設立し、同社を通してギャランティーを受け取っていることが明らかになったと３日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によると、キム・ソンホが前所属事務所に在籍していた２０２４年１月に個人事務所・ＳＨ２を設立し、そこからギャランティーを受け取っていたことが確認されたという。この件に関してＦａｎｔａｇｉｏは、現地メディア・Ｘｓｐｏｒｔｓニュースの取材に応じ「（ＳＨ２）設立後、一時的にそこでギャランティーを受け取っていたことは事実」とコメントしたことを伝えた。

個人所得の場合、最高４９．５％の所得税が付加されるが、法人の場合は最高１９％の法人税が適用されるため、一部では「租税を回避しようとしたのでは」とささやかれていると伝えた。さらに、キム・ソンホの個人事務所の住所が居住地と同じであり、そこに家族を役員に据えた公演制作会社を設立し両親へ毎月数百万ウォン（約数十万円）、多い時は数千万ウォン（約数百万円）相当を月給として支払ったり、法人カードを私的に利用したりしたのではという疑惑も浮上しているという。

現地メディアはＦａｎｔａｇｉｏが１日、キム・ソンホの個人事務所について「決して意図的な節税や脱税を目的として設立された法人会社ではなく、現在は廃業手続きを進めている」と釈明したが、ギャランティー受け取りの事実が発覚したことで、厳しい状況に直面していると伝えた。