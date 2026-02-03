お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1（34）が3日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。専門学校時代の同級生だった男性アイドルを明かした。

同番組で「MATSURI」とともに歌を披露している男性歌謡グループ「SHOW―WA」。エンディング前にいつものように中継がつながる中、メンバーの井筒雄太が「菅野〜！菅野」と突然本名で呼びかけた。

スタジオが驚く中、井筒は「菅野とは、専門学校時代の同級生でして、2年間、同じカメラコースで過ごしておりました」と関係に言及。「学生時代の誕生日の時に、ケーキの代わりにお豆腐でお祝いをしてくれたのを覚えております」と明かした。

すがちゃんも「そうなんです」。MCの「ハライチ」澤部佑が「変なお祝い」とツッコミを入れると、すがちゃんは「ウケるかと思って」と苦笑した。

その後、すがちゃんはADとなり、井筒はカメラマンに。

澤部が「凄い再会！」と驚く中、すがちゃんは「本名で呼ばれちゃってびっくりしました。井筒〜！」と手を振ると、井筒も「ありがとう」と笑顔で応じた。

その後、井筒は「僕と菅野も様々なジャンクションを経て、今日の『ぽかぽか』にたどり着きました。最高No.1の曲をお届けしたいと思います。聴いてください。『東京ジャンクション』」と歌披露へ。これにはすがちゃんも「すばらしい。こんな上手くなったか、凄いな」と感心していた。

「SHOW―WA」は秋元康プロデュースの男性歌謡グループ。昨年、「MATSURI」とともにレコード大賞新人賞を受賞した。