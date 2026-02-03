¡Ú »°»³Î¿µ± ¡Û1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡Artist¡ÖRYOKI MIYAMA¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¡ºòÇ¯11·î¤è¤ê¥½¥í³èÆ°
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¼Â¶È²È¤Î»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°»³¤µ¤ó¤ÏàArtist¡ÖRYOKI MIYAMA¡×1st Digital single coming soon¡Äá¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£»ç¿§¤Î¸÷¤¬Ëþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ç¹õ·Ï¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤¼¡×¡ÖArtist¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¥ê¥ç¥¦¥¤Î¿ÍÊÁ¡×¡ÖÂ³Êó³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î8Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤·¡¢°Ê¹ß¥½¥í³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òºòÇ¯8·î29Æü¤Ë¡¢9·î²¼½Ü¤ËÂè°ì»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖLife Community ¥´¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¡¢µÈ¾Í»û¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
