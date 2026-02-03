２月１４日バレンタインデー。帝国データバンクでは、今年のバレンタインシーズンに発売するチョコレート価格の動向について、このほど調査・分析を行った。

２０２６年のバレンタインチョコは１粒あたり平均価格が４３６円。前年から４.３％の上昇、２年連続で過去最高値を更新した。

このうち、「国内ブランド」の平均価格は４１３円（＋８円、＋２.０％）だが、一方の「輸入ブランド」は４６１円（＋３１円、＋７.２％）。特に欧州ハイブランドで値上げ幅が大きく、国内外の価格差は前年２５円から４８円に拡大した。

全国の大手百貨店やショッピングモール、ホテルなどが販売する累計１５５ブランドのバレンタイン向けチョコ（１粒バラ売りまたはアソートタイプなど）の２６年におけるチョコ１粒当たりの平均価格は４３６円（税込＝１月３０日時点）だった。１年前の４１８円に比べて１８円、４.３％の値上がりで、２年連続の１粒４００円超えで、同社の調査開始以降の最高値を更新したという。

同一パッケージの価格（内容量の変更など問わず）は、今年は３２５６円（税込、平均９個入）で、前年（３０３７円）から７.２%の値上げに。パッケージ当たりの個数減、カカオ豆由来の原材料使用が少ないチョコレート菓子の割合を増やすなどして、値上げ幅を抑える傾向が目立ったという。

バレンタインチョコの値上げは、国際的なカカオ豆の取引価格が高騰した２４年の「カカオショック」からは落ち着きつつあるものの、円安や輸送コストの上昇が響き、製造コストの高止まりが続いている。また、トッピングなどで使うナッツ類では、異常気象に加え、健康志向の高まりで拡大した「アーモンドミルク」などの需要増を背景に、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツなどで輸入価格の上昇が顕著だったといい、同社は、包装資材、輸送費も大幅に値上がりしたことで、価格の引き上げに踏み切ったチョコブランドが多いと分析している。

百貨店「松屋」が昨年１２月に実施したバレンタインデーに関するアンケート調査（対象１３２８人）のうち約７２%が節約を意識しないと回答した。また、バレンタインチョコの平均予算は本命チョコ・自分用のチョコいずれも前回調査から増額となるなど、物価高で節約志向が広がるなかでもチョコレートにかける金額は増加傾向となっているという。

同社では「バレンタインチョコの高値傾向は当面続く展開が想定される。そのため、消費者の選択幅を広げる狙いで『価格を抑えた代替素材ライン』と『高級カカオにこだわる“本物志向”ライン』の二極化が、今後進行する可能性もある」とリポートで締めくくっている。