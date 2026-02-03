謝罪からお願いまで！ 日常で即活用できる基本の手話フレーズ【動画で学ぶ やさしい手話】

あいさつ表現「あやまる」「別れ際のあいさつ」

あやまる表現とたのむ表現

【ごめんなさい】

右手の親指と人差し指を（眉間をつまむように）閉じ（「迷惑」の意味も表わす）、手を開きながら、頼むように前に出す（「すみません」「申し訳ございません」も同様）。

右手を握り、写真のように鼻先にあて、軽く前に出しながら、（「よい」の意味も表わす）手を開き、頼むように下ろす（「よい」＋「頼む」で「よろしくお願いします」となる）。

別れ際のあいさつ

【また会いましょう】 （１）また：右手を握り、中指と人差し指を横に伸ばす（「再び」の意味も表わす）。（２）会う：両手の人差し指を立て、互いの指を引き寄せる。【うん、またね】 （１）うなずき：相手に同意するように、うなずく。（２）再び：右手を握り、中指と人差し指を横に伸ばす（「また会いましょう」の気持ちをこめる）。【今度はいつにしますか？】 （１）今度：手のひらを前に向け、顔の横に置き前に出す。（２）いつ：体の前で両手を上下にし、両手の指を親指から順に折り曲げていく。（３）希望？：親指と人差し指を伸ばし、アゴの下にあて、指を閉じながら下げる（「好き」の意味も表わす）。

【出典】『動画で学ぶ やさしい手話』著：豊田直子／手話協力：佐沢静枝