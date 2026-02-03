豪中銀会合後に豪ドル高=オセアニア為替概況



豪ドルは中銀会合後に上昇。12時半の豪準備銀行（中央銀行）金融政策会合は、大方の予想通り0.25％の利上げを決定した。30％程度据え置き見通しが残っていたこともあり、発表直後から少し買われると、声明での強気姿勢もあって、その後も上昇。声明で直近の大幅なインフレを確認、当面高い状況が続くなどの表現があり、追加利上げへの期待が広がった。その後の総裁の会見でもインフレがより持続的ならば追加利上げ必要になる可能性と発言しており、豪ドル高が広がった。



豪ドルドルは0.6960ドル台で発表を迎え0.7033ドルまで上値を伸ばした。発表直後は0.6980ドル台まで、その後30分ちょっとで高値まで上値を伸ばす格好となった。その後調整が入り0.7000ドル前後での推移。

豪ドル円は108円20銭台で発表を迎え、109円35銭まで上昇。2024年7月11日に付けたここ30年程の高値109円37銭に迫るも、超えることはできず。同水準を超えると1991年以来となる。高値からは対ドル同様に調整が入り108円80銭前後を付けている。



NZドルは豪ドルの上昇を受けて0.6010ドル前後から0.6043まで上昇。対円では93円40銭台から93円90銭台まで上昇。



今週の主な予定と結果



豪州

02/03 09:30 住宅建設許可 （12月） 結果 -14.9% 予想 -6.3% 前回 15.2% （前月比）

02/03 12:30 中銀政策金利 （2月） 結果 3.85% 予想 3.85% 前回 3.6%

02/05 09:30 貿易収支 （12月） 予想 34.5億豪ドル 前回 29.36億豪ドル



NZ

02/03 06:45 住宅建設許可 （12月） 結果 -4.6% 前回 2.8% （前月比）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 予想 5.3% 前回 5.3% （失業率）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 予想 0.3% 前回 0.0% （雇用者数増減（前期比））

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 予想 -0.1% 前回 -0.6% （雇用者数増減（前年比））

