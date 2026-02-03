東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

中銀政策金利（2月）12:30

結果 3.85%

予想 3.85% 前回 3.60%



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相

高市首相の「ホクホク」発言は円安メリット強調してない

日米財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応する



【米国】

国土安全保障長官ノーム氏

即座にミネアポリスの現場にいるすべての警官にボディカメラを配備する



トランプ米大統領

パウエルに関する捜査は最後までやり抜く、FRBは無能か窃盗のどちらかだ

ウォーシュ承認をティリス退任するまで待つ用意（※退任予定日27年1月）



上院銀行委員会の主要共和党議員トム・ティリス議員

FRBに対する捜査が続く限りウォーシュ指名支持しない、たとえ優秀な人物であろうと



【豪州】

豪中銀会合

政策金利を25bp引き上げ、政策決定は全会一致

最近のデータは物価上昇圧力が「著しく」高まったことを示唆

インフレが年半ばまでに4.2％を超えると予想

政策金利が0.6％ポイント上昇し4.2％に達すると予想

今年のインフレ率、経済成長率、雇用見通しを上方修正



ブロック豪中銀総裁

今回の会合で50bpの利上げは検討しなかった

インフレがより持続的であれば追加利上げが必要になる可能性



【インド】

トランプ米大統領がインドと貿易合意に達したと発表

モディ首相がロシア産原油の購入停止に同意した

インド製品に対する関税を25%から18%に引き下げる

