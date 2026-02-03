中京テレビ『キャッチ！』の気象予報士、第1子誕生を報告 石橋武宜キャスターが喜びいっぱい、我が子抱く姿
中京テレビ『キャッチ！』の天気予報を担当する石橋武宜キャスターが2日、自身のXを更新し、第1子誕生を発表した。
【写真】中京テレビ『キャッチ！』お天気の石橋武宜キャスター、我が子を抱く姿
生まれたばかりの我が子を抱く姿とともに、「きょう番組でお伝えしましたが
先週、第一子が誕生しました 母子ともに健康です」と報告。「痛みに耐えながら一生懸命に母親になろうとする妻 元気に産まれてくれた子に感謝です！」と喜びをつづった。
石橋キャスターは、1978年2月23日生まれ、愛知県碧南市出身の気象予報士。夕方のニュース情報番組『キャッチ！』のお天気キャスターとして活躍する。
