精工技研、ｓａｎｔｅｃなど光デバイス関連が買われる、ＡＩデータセンター向けで高水準の需要観測◇

精工技研<6834.T>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777.T>など光通信関連部品を製造するニッチトップ銘柄に投資資金の流入が顕著だ。米国時間３日の夕刻に開示される半導体大手アドバンストマイクロデバイシズ＜AMD＞の決算に市場の関心が向かっている。ＡＩデータセンター向けにＡＭＤが手掛けるＡＩ半導体の高水準の需要が確認されるなか、業績は売上高、利益ともに大幅な伸長が有力視されている。また、ＡＭＤの２６年１～３月期の業績見通しについてもコンセンサスを上回る可能性が指摘されており、東京市場でもデータセンター周辺株への物色意欲に火をつけている。そのなか、大容量の情報を扱うＡＩデータセンターでは光ファイバーとそれに付随する光コネクターなどの光デバイスが必須となることから、精工技研とｓａｎｔｅｃがその対象銘柄として再び脚光を浴びる格好となった。



