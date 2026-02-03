U-18 Jリーグ選抜メンバー発表! 日本高校選抜と「NEXT GENERATION MATCH 2026」で対戦へ
Jリーグは3日、U-18 Jリーグ選抜のメンバーが決定したことを発表した。
同選抜は11日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる「NEXT GENERATION MATCH 2026」で日本高校サッカー選抜と対決する。
以下、U-18 Jリーグ選抜メンバー
■スタッフ
▽監督
山口素弘(フリー)
▽コーチ
中村俊輔(フリー)
佐藤由紀彦(FC東京)
黄川田賢司(Jリーグ)
▽GKコーチ
原裕太郎(広島)
▽フィジカルコーチ
大岩聖(鹿島)
▽テクニカルスタッフ
作本翔真(Jリーグ)
■選手
▽GK
松浦大翔(新潟U-18)
エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▽DF
田中遥大(FC東京U-18)
オディケチソン太地(名古屋U-18)
鈴木颯真(鳥栖U-18)
藤川虎三(福岡U-18)
藤井翔大(横浜FMユース)
西岡鷹佑(神戸U-18)
▽MF
大貫琉偉(鹿島ユース)
野口蓮斗(広島ユース)
福岡湧大(横浜FCユース)
浜名元希(奈良ユース)
中島大翔(大宮U18)
加茂結斗(柏U-18)
小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW
川端彪英(神戸U-18)
中村虎太郎(浦和ユース)
佐々木亮(仙台ユース)
