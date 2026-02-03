　Jリーグは3日、U-18 Jリーグ選抜のメンバーが決定したことを発表した。

　同選抜は11日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる「NEXT GENERATION MATCH 2026」で日本高校サッカー選抜と対決する。

以下、U-18 Jリーグ選抜メンバー

■スタッフ

▽監督

山口素弘(フリー)

▽コーチ

中村俊輔(フリー)

佐藤由紀彦(FC東京)

黄川田賢司(Jリーグ)

▽GKコーチ

原裕太郎(広島)

▽フィジカルコーチ

大岩聖(鹿島)

▽テクニカルスタッフ

作本翔真(Jリーグ)

■選手

▽GK

松浦大翔(新潟U-18)

エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)

▽DF

田中遥大(FC東京U-18)

オディケチソン太地(名古屋U-18)

鈴木颯真(鳥栖U-18)

藤川虎三(福岡U-18)

藤井翔大(横浜FMユース)

西岡鷹佑(神戸U-18)

▽MF

大貫琉偉(鹿島ユース)

野口蓮斗(広島ユース)

福岡湧大(横浜FCユース)

浜名元希(奈良ユース)

中島大翔(大宮U18)

加茂結斗(柏U-18)

小川尋斗(川崎F U-18)

▽FW

川端彪英(神戸U-18)

中村虎太郎(浦和ユース)

佐々木亮(仙台ユース)