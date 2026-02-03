「悪い」と思ってないわけじゃない。男性が“謝れなくなる”本当の理由
男性がなかなか謝らないと、「反省していないの？」「自分の非を認めない人なの？」と感じてしまうもの。しかし実際には、「悪い」と思っていても謝れなくなってしまう男性は少なくありません。そこにはプライドだけでは説明できない心理の壁が存在しています。
「謝る＝負け」と感じてしまう思考
男性の中には、謝罪を「自分の価値が下がる行為」と無意識に結びつけている人がいます。責められている状況で謝るほど、立場が弱くなるように感じてしまい、防衛本能が働くのです。その結果、謝るよりも黙る、話題を変えるといった行動に出てしまうのでしょう。
どう謝ればいいか分からなくなってしまう
感情が絡む場面では、何をどう言えば相手の女性の気持ちが収まるのか分からず、言葉を失う男性は少なくありません。中途半端な謝罪でさらに怒らせるくらいなら、何も言わない方がマシだと判断してしまうことも。これは誠意がないというより、対処法が分からず立ち止まっている状態です。
問題を大きくしたくない心理が働いている
謝ることで「自分が悪いと認めたら、もっと責められるのでは」と考え、問題を広げないために沈黙を選ぶ男性も。衝突を避けたい気持ちが強いほど、あえて触れない選択をしてしまうのです。関係を壊したくないからこそ、逆に言葉が出なくなるという矛盾が起こります。
男性が謝れないのは、自分の心を守ろうとする反応であることがほとんど。もちろん謝罪は大切ですが、そこに至るまでの心理を理解することで、対話の糸口が見えてくることもあります。男性から言葉が出てこないときほど、責めるより状況を落ち着かせることを意識してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
