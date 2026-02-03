お笑いコンビ・ニッチェが３日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

番組のパーソナリティーを務めるナイツとニッチェは、ともにマセキ芸能者に所属している。ニッチェは昨年暮れに開催された女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で優勝したが、主要なお笑い賞レースでマセキ芸能者所属の芸人が優勝するのは初めてだったという。

マセキ芸能者のトップに君臨するウッチャンナンチャンも、ニッチェの優勝には大喜びだったという。ナイツの塙宣之が「ウッチャンナンチャンさんにも声かけられたって？」と聞くと、ニッチェの江上敬子は「南原さんも内村さんもすごい喜んでくださって」。近藤くみこは「内村さん史上一番テンション高かったです。『ウオー！ おめでとう』みたいな。『マセキの初のチャンピオンだもんな！』みたいな感じで」と明かした。

塙が「喜んでるよなあ、やっぱり」と言うと、近藤は「こんな機会ないから写真撮ってください」と内村に言ったという。江上は「ナンチャンはナンチャンから『写真撮ろう』って言ってくれました」と話していた。