なんか期待はずれ。男性が女性に対して「失望する瞬間」
好きな女性のことを意外と男性は観察しているもの。
なので、ここでガッカリさせるような言動をしてしまえば「期待はずれ」とさえ思われてしまうでしょう。
そこで今回は、男性が女性に対して「失望する瞬間」を紹介します。
肌や髪、服装などの手入れが行き届いていない
美容たファッションにあまり興味がなさそうな男性であっても、女性の身だしなみについては細かいところを見ていたりするもの。
特に男性はファッションだとバッグや靴、体のパーツだと爪や唇などをよく見ているものです。
２人きりの時にスマホをチェックしてばかり
男性と２人きりの時に「スマホをチェックしてばかり」という印象を与えないようにも注意しましょう。
スマホは意外と無意識のうちにチェックをしてしまうものですし、チェックし始めるとかなり時間をかけていることも多いもの。
その間、男性は黙っているかも知れませんが放って置かれている状態なので、「俺との時間がつまらないんだな」「俺のこと好きじゃないんだな」と感じてしまいます。
いつの間にか気になる男性から失望されていたという状態になりたくないなら、ぜひ今回した言動はやめるようにしてくださいね。
