ゆずが本⽇2⽉3⽇、オフィシャルYouTubeチャンネルにて新曲「幾重」のティザームービーを公開した。同楽曲にて映画『国宝』の映画⾳楽おおび主題歌を担当した⾳楽家・原 摩利彦とコラボレーションしたことが明らかになった。

「幾重」は2025年秋、NHK 仙台放送局から「発⽣から15 年がたつ東⽇本⼤震災震災の経験を未来へつなぐ」ための楽曲制作オファーを受けて⽣まれたもので、NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソングだ。2011年3⽉11⽇の震災発⽣後、仙台市内でのフリーライブや被災地訪問、復興⽀援活動をはじめ、以降も東北だけではなく、熊本や能登半島など⼤きな災害が起きるたびに全国現地に⾜を運び、歌やメッセージを届けてきたゆずが、⼈々が重ねてきた15年の⽇々と想い、そしてそれぞれの歩みで未来を拓いていくさまを、優しく慈しむように綴った楽曲として届けられる。

北川と共に作曲を担当し、編曲とピアノ演奏を務めた原は、現代アートから舞台芸術、映像の世界まで幅広い分野で活躍し、国内外から広く注⽬を集めている⾳楽家だ。⾃⾝が映画⾳楽を担当した映画『国宝』(監督：李 相⽇、出演：吉沢 亮・横浜 流星)で第67回⽇本レコード⼤賞特別賞、第49回⽇本アカデミー賞優秀⾳楽賞、第80回毎⽇映画コンクール⾳楽賞を受賞するなど、いま最も注⽬を集めている⾳楽家のひとり。

楽曲「幾重」を制作していく中で、表現したい重厚さと繊細さ、美しさを持ち合わせた⼈物として原の名が挙がり、共通の知⼈である彫刻家・名和晃平を通じて運命の邂逅。⽋⽚として北川がつくったデモ⾳源の段階から原もプロジェクトに参加し、メロディーやアレンジの⽅向性を何度もキャッチボール。およそ半年間の制作期間を経て、ゆずの新たな可能性を秘めた楽曲「幾重」が完成した。

本⽇公開されたティザームービーでは、楽曲のワンコーラス⾳源とともに、ゆずと原が参加したレコーディングの模様を公開。30⼈のストリングスチームとともに、正装の北川悠仁と岩沢厚治、原が、真摯な姿勢で楽曲と向き合い、制作に想いを込める姿が描かれている。なお、「幾重」は、3⽉11⽇に発売されるゆずの全曲新曲ニューアルバム『⼼⾳』に収録される。以下に、「幾重」に関する北川悠仁と原 摩利彦のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「幾重にも重なる⾳が奏でる、美しい楽曲を⽬指しました。

原 摩利彦さんとでなければ、この楽曲の境地に辿り着けませんでした。

素晴らしい出会いに感謝します。

そして、ゆずはこの楽曲を⼤切に歌い続けていきます」

──ゆず 北川悠仁

◆ ◆ ◆

「北川悠仁さんから「幾重」ということばを聞いた時、作曲の向かうべきところがすっと⾒えてきたのを覚えています。

ゆずのおふたりがこの15年間紡いでこられた東北の⽅たちとの交流の軌跡、その⽷のようなものを感じました。

たくさんの⽅にこの楽曲を聴いて頂くことで、様々な⼈たちの⼈⽣や思いがさらに幾重にも重なっていくことを願っています」

──原 摩利彦

◆ ◆ ◆

■楽曲「幾重」(いくえ)

NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング

※アルバム『⼼⾳』収録曲

■アルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD

【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】

TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)

【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】

TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)

【通常盤(CDのみ)】

TFCC-81187 ￥3,300(税込)

▼CD収録曲

「幾重」ほか未定

▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤

＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ ●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊

▼公演概要

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞

2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定

【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定

応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59

当選通知：4⽉上旬

通常盤

FC盤

■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

【通常盤】￥9,900(税込)

Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308

・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)

【FC盤】￥15,000(税込)

Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073

※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定

※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様

▼特典映像

・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)

・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」

▼特典CD

YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)

▼封⼊特典

オリジナルライブフォトカード12枚

※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。

▼収録曲 ※通常盤 / FC盤

01 Overture -harmonics-

02 図鑑

03 かける

04 RAKUEN

05 みぞれ雪

06 いつか

07 シャララン

08 つぎはぎ

09 SUBWAY

10 ⼗字星

11 ⻘

12 スミレ

13 花⾔霊

14 ワンダフルワールド

15 栄光の架橋

16 Frontier

17 夏⾊

18 Chururi

19 Interlude -harmonies-

20 flowers

21 ビューティフル

22 伏線回収

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/

■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

※FC「ゆずの輪」会員限定販売

Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074

￥4,400(税込)

▼収録曲

1 SUBWAY

2 ビューティフル

3 Chururi

4 伏線回収

5 flowers

▼特典映像

・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-

・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie

■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞

2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026