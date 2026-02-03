洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、元気な姿を見せた。

美川は３日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜美川よ〜」と始めると、「今日は、何の日？皆様は、豆まきをしたり、恵方巻を食べたりするのかしら？」とつづり、節分にちなんだムービーをアップした。

鬼の仮面を頭につけ、豆を食べる美川に撮影者が「今日は何粒食べますか」と聞くと、「１０粒くらいね」と返答。これに撮影者が「１０粒じゃないですよ、年齢の数を食べるんですよ」とつっこむと、美川は「おだまりっ！」とぴしゃり。

「鬼みたいですね、怖いですね」と撮影者が話すと、「誰だと思ってるのよ」と美川。「み、美川憲一です」と言われた美川は「鬼川憲一よ」と返し、「今日は、鬼川憲一よ」とつづった。

この投稿にファンからは「『おだまり！！』美川さんの名セリフ！お元気そうで良かったです！」「おだまりっ！って厄除けになりそうですね笑」「以前より血色よくて元気そうで、嬉しいです」「美川さんエレガント」「オモロイ！！」などの声が寄せられている。