お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）と近藤くみこ（43）が、2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THE W」で披露したネタをめぐり、審査員の笑い飯・哲夫（51）に“クレーム”を出した。

「大悟の芸人領収書」は芸人たちが実際に受け取った領収書やレシートを基に、当時のエピソードなどを語る番組。ニッチェは昨年12月のTHE Wに7年ぶりに出場し、見事に優勝した。

決勝でのネタをめぐり、近藤は「スポーツジムの設定で『足をケガしたのでしばらく行けない』って事から始まって（ジムの客役の江上が）松葉づえをつきながら、“疑ってますよね？”って言いに行くネタなんです」と説明。そして「その松葉づえを1本づえで使用したんです」と続けた。

ただ、「哲夫さんが後日のラジオ番組の時に“ニッチェの松葉づえの使い方が間違ってたから減点したんだ”って言われたんです。“ケガした方（足側）で持つのが本当なのに”って言ったんです」と審査員を務めた哲夫が後日、ラジオ番組で松葉づえの使い方に関して言及したと明かした。

ところが、「それに後日、粗品くんが…」と同じく審査員を務めた霜降り明星・粗品が「“あれ、ニッチェさん正しいですよ”って言ってくれた」とフォローしてくれたという。

近藤は「決勝まで持って行くネタを調べずにそんなことやるわけない。それを疑われていることに腹が立つ」といい、江上も「（THE Wだからといって）ナメられている」と続いた。

そして、近藤は「哲夫さんは“持ってる方が逆っていう大オチとして持ってくるんやと思った”っておっしゃってたんですけど、そんなボケやりません！粗品くんが言ってくれたんで助かったと思いましたけど」と哲夫に“クレーム”を出した。

江上も「その時の（ラジオ番組の）パーソナリティの女性が、“あれなニッチェ、松葉づえの使い方、間違ってるねん”って（哲夫が）言った時に“せやねん！”って。それがすごくイヤで…」と相づちを打ったラジオ番組の女性にも憤りを見せた。

ただ、この話を聞いた大悟は「この松葉づえ代を払うと、わしも松葉づえ事件に巻き込まれる？粗品がYouTubeで“大悟さんが松葉づえ代払ってました”って言い出さん？」と哲夫と粗品の“騒動”に巻き込まれないか心配して笑っていた。

哲夫はその後、ラジオ番組内で松葉づえの使い方をめぐり「正式なことを知らなかったのは自分の人生の反省点だなと思って受け入れます」と反省。「松葉づえを教えてもらったっていうのは粗品にお礼を言いました。何でも感謝です。感謝、感謝です」と語っている。