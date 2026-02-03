鈴木亮平が主演するＴＢＳ「リブート」は、１日に第３話が放送された。

ラストに衝撃。夫婦仲が悪いと伝えられていたのに、なぜか執拗に儀堂＝早瀬（鈴木）をつけ回す、儀堂の別居中の妻・麻友（黒木メイサ）が「儀堂から連絡があった」と明かす。

儀堂は１話冒頭で幸後一香（戸田恵梨香）に「決めた。リブートだ」と発言しており、顔を変えて生存している可能性が高まっている。公式の相関図では、早瀬夏海（山口紗弥加）には「死亡」と表記されている一方、儀堂や安藤（津田篤宏）には同様の表記がない。

リブートした（顔を変えた）儀堂、殺された（誰かがリブートした）儀堂、早瀬（松山ケンイチ）がリブートした儀堂の３人が存在している説が浮上。

初代儀堂がリブートした人物は、体格的に監査官・真北正親（伊藤英明）ではないかと考察する声もある。

Ｘでは「１話冒頭で儀堂が言ってた『リブートする』が引っかかってたのでここに来て回収されそうで嬉しい てかこれ、儀堂にリブートしたのは早瀬陸で２人目３人目とかので可能性ない？早瀬陸儀堂３号説。」「１話の儀堂は真北にリブートしてません？儀堂３人いる気がしてきた」「早瀬→儀堂 夏海→一香 一香→マチ 儀堂→真北かな」「実は儀堂がリブートしてるのが真北英明とかあり？と思いながら見てる」「自分（儀堂）にリブートした早瀬を警察内部から見張るために真北さんになってるの？と思ったり。じゃあ、本物の真北さんはどこ行ったの？と次から次に疑問が湧いてきて果てしない」「オリジナル儀堂は真北にリブートしている！…という考察を良く見ます。でも第３話で、身長差があることを分からせるようなシーンがあったね。」などの声が並んでいる。