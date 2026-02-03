なにわ男子「大西流星」＆timelesz「原嘉孝」がW主演！ 『横浜ネイバーズ』での魅力ある演技にハマる
2026年の冬ドラマには、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルが数多く出演しています。その中でも、人気アイドル同士の共演で話題になっているのが、フジテレビ系で放送されているドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1（以下『横浜ネイバーズ Season1』）』です。
同作は、なにわ男子の大西流星さんとtimeleszの原嘉孝さんがダブル主演を担当。東海テレビとWOWOWが共同製作する連続ドラマの第5弾で、地上波版だけでなく3月7日からはWOWOWで『Season2』の放送・配信が予定されています。
大西さんが演じるのは、ある事故で父親を亡くし心に深い影を抱えた青年「小柳龍一（通称・ロン）」。そんなロンを気にかけて見守り続けている、年の離れた幼なじみの刑事「岩清水欽太（通称・欽ちゃん）」を原さんが演じています。
さらに、ロンの幼なじみの菊地妃奈⼦を演じる平祐奈さんをはじめ、紺野彩夏さん、河相我聞さん、村⽥雄浩さんなど個性あふれる俳優が出演。友人や新たに出会う仲間たち「ネイバーズ」と一緒に、ロンが騒動や事件を解決しながら、未来への希望を見つけるヒューマンミステリー作品です。
作品の魅力は、何といっても主人公がハマり役になっている「大西さんと原さんの演技」です。ロンは高卒で無職のうえ、貯金はほぼゼロで、中華街にある中華料理店を経営する祖父と二人暮らしをしている青年。9歳の時に父親を風呂場の事故で亡くし、さらに母親は行方知れずという暗い過去を持っています。
そんなロンは、高校時代に同級生が関連する事件を解決したことで地元では「山下町の名探偵」と呼ばれることに。なにかと相談事を持ち込まれることが多く、人を放っておけない性格もありさまざまな騒動に巻き込まれます。
複雑な設定のロンですが、大西さんはクールでありながら人情のあるキャラクターを繊細に表現。普段はキラキラしたイメージの強い大西さんですが、今回はボサボサヘアで服もよれよれな“ダメ男キャラ”をしっかりと演じられています。そのうえで、大西さんらしいチャーミングな魅力も残しつつ、ロンというキャラクターを作り上げています。
ロンは何の特技もなく「山下町の名探偵」と呼ばれる割には、推理能力も低いキャラクターです。特徴が薄い青年ですが、見た目がかわいい大西さんが演じることで目が離せない主人公に変貌。セリフの間のとり方や表情の作り込みが上手で、普通の青年を魅力あるキャラクターに見せることに成功しています。
新人警官時代にロンの父親が巻き込まれた事故に臨場したことをきっかけに、ロンの心を救いたいと刑事を目指すことに。現在は、なにかとロンを気に掛ける兄貴分となり、いじられキャラで憎めないところが原さんにぴったりな役です。
原さんは、この『横浜ネイバーズ Season1』で連続ドラマ初主演。しかも、ドラマ作品で初の刑事役となったのですが、正義感と信念が強い刑事の欽ちゃんを見事に演じています。大西さんより出演回数は少ないですが、刑事役が原さんの見た目や雰囲気にドハマり中です。舞台で鍛えた身体能力や演技力を生かせており、今回の出演で、刑事ドラマの仕事を増やしそうな予感が漂っています。
また、作中では大西さんとのコンビネーションがばっちりで、テンポのいい2人のやりとりはドラマの最大の魅力です。ちなみに、欽ちゃんはロンの父親の事故について真相を知るため、行方不明となっているロンの母親を探し続けています。今後、2人がさらに力を合わせる場面が多くなりそうで、ドラマが面白くなっていくことでしょう。
2人の演技が素晴らしい『横浜ネイバーズ Season1』ですが、ストーリーも非常に面白いです。第3話までは、闇バイト、不倫調査、インフルエンサーの失踪など、さまざまな騒動が起こっています。ヒロインとなる妃奈⼦にも悲しい過去があったことが分かり、物語が盛り上がりを見せているところです。
魅力的な冬ドラマは多く放送されていますが、『横浜ネイバーズ Season1』も視聴リストに入れることをおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
同作は、なにわ男子の大西流星さんとtimeleszの原嘉孝さんがダブル主演を担当。東海テレビとWOWOWが共同製作する連続ドラマの第5弾で、地上波版だけでなく3月7日からはWOWOWで『Season2』の放送・配信が予定されています。
大西さんが演じるのは、ある事故で父親を亡くし心に深い影を抱えた青年「小柳龍一（通称・ロン）」。そんなロンを気にかけて見守り続けている、年の離れた幼なじみの刑事「岩清水欽太（通称・欽ちゃん）」を原さんが演じています。
大西流星がキラキライメージを封印して望む“ダメ男キャラ”原稿執筆時点で第3話まで放送されている『横浜ネイバーズ Season1』は、不思議な魅力を持つドラマだと感じます。同作は、“令和版IWGP（池袋ウエストゲートパーク）”とも評される、岩井圭也さんの小説『横浜ネイバーズ』シリーズ（ハルキ文庫）が原作。中華街を中心とした横浜が舞台となります。
作品の魅力は、何といっても主人公がハマり役になっている「大西さんと原さんの演技」です。ロンは高卒で無職のうえ、貯金はほぼゼロで、中華街にある中華料理店を経営する祖父と二人暮らしをしている青年。9歳の時に父親を風呂場の事故で亡くし、さらに母親は行方知れずという暗い過去を持っています。
そんなロンは、高校時代に同級生が関連する事件を解決したことで地元では「山下町の名探偵」と呼ばれることに。なにかと相談事を持ち込まれることが多く、人を放っておけない性格もありさまざまな騒動に巻き込まれます。
複雑な設定のロンですが、大西さんはクールでありながら人情のあるキャラクターを繊細に表現。普段はキラキラしたイメージの強い大西さんですが、今回はボサボサヘアで服もよれよれな“ダメ男キャラ”をしっかりと演じられています。そのうえで、大西さんらしいチャーミングな魅力も残しつつ、ロンというキャラクターを作り上げています。
ロンは何の特技もなく「山下町の名探偵」と呼ばれる割には、推理能力も低いキャラクターです。特徴が薄い青年ですが、見た目がかわいい大西さんが演じることで目が離せない主人公に変貌。セリフの間のとり方や表情の作り込みが上手で、普通の青年を魅力あるキャラクターに見せることに成功しています。
連ドラ初主演で初の刑事役に挑戦する「原嘉孝」そんなロンの良き理解者となる欽ちゃんを演じる原さんの演技も素晴らしい！ 欽ちゃんは、ロンの年の離れた幼なじみの神奈川県警捜査一課の刑事です。両親が早くに他界し、中華街近くの施設で育った過去を持ちます。
新人警官時代にロンの父親が巻き込まれた事故に臨場したことをきっかけに、ロンの心を救いたいと刑事を目指すことに。現在は、なにかとロンを気に掛ける兄貴分となり、いじられキャラで憎めないところが原さんにぴったりな役です。
原さんは、この『横浜ネイバーズ Season1』で連続ドラマ初主演。しかも、ドラマ作品で初の刑事役となったのですが、正義感と信念が強い刑事の欽ちゃんを見事に演じています。大西さんより出演回数は少ないですが、刑事役が原さんの見た目や雰囲気にドハマり中です。舞台で鍛えた身体能力や演技力を生かせており、今回の出演で、刑事ドラマの仕事を増やしそうな予感が漂っています。
また、作中では大西さんとのコンビネーションがばっちりで、テンポのいい2人のやりとりはドラマの最大の魅力です。ちなみに、欽ちゃんはロンの父親の事故について真相を知るため、行方不明となっているロンの母親を探し続けています。今後、2人がさらに力を合わせる場面が多くなりそうで、ドラマが面白くなっていくことでしょう。
2人の演技が素晴らしい『横浜ネイバーズ Season1』ですが、ストーリーも非常に面白いです。第3話までは、闇バイト、不倫調査、インフルエンサーの失踪など、さまざまな騒動が起こっています。ヒロインとなる妃奈⼦にも悲しい過去があったことが分かり、物語が盛り上がりを見せているところです。
魅力的な冬ドラマは多く放送されていますが、『横浜ネイバーズ Season1』も視聴リストに入れることをおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)