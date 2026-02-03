　日本将棋連盟は3日、25年の獲得賞金・対局料トップ10を発表した。1位は藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝で2億1361万円。昨年は10月に王座を失って7冠から6冠に後退したものの、棋聖の優勝賞金が4000万円にアップしたため、初の2億円超えが実現した。賞金ランク1位は4年連続となった。

　現在、第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）で藤井と対戦中の永瀬拓矢九段（33）が4577万円で昨年の3位から2位に上昇した。

　ベスト10は以下の通り。単位は万円。カッコ内は前年金額と順位）

　（1）藤井　聡太王将　2億1361（1億7556（1））

　（2）永瀬　拓矢九段　4577（3026（3））

　（3）佐々木勇気八段　4133（2900（4））

　（4）伊藤　　匠2冠　4087（4364（2））

　（5）近藤　誠也八段　2388（ランク外）

　（6）豊島　将之九段　1761（2348（7））

　（7）増田　康宏八段　1719（ランク外）

　（8）斎藤慎太郎八段　1708（ランク外）

　（9）羽生　善治九段　1503（1622（10））

　（10）石田　直裕六段　1427（ランク外）