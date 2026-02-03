恋リア出演効果で大儲け!?室内ゴルフ・プール・レストラン付の高級マンションに入居した韓国元CA

恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』シーズン2のソン・ヘウンが、江南（カンナム）の高額新築マンションに入居した喜びを語った。

去る2月1日、YouTubeチャンネル「ハッピーヘウン HAEPPY」には、「本格的な家ツアー 高級マンションにはレストランとゴルフ場がある?!」というタイトルの動画が公開された。

【写真】恋リアから“第2の人生”へ…ブレイクした出演者

ソン・ヘウンは、過去の動画で新築マンションに引っ越した近況を報告していた。当時、彼女は「めっちゃ好み。オールホワイトの新しい家。ここが、私が惚れたリビングで、ここは多分寝室になる場所だ。ここにベッドを置いて、ここがクローゼットだ。さっきの出入口を通り過ぎると、小さな部屋が2つある。とても良いでしょう」と語った。

続けて、「こんなに良い家に住んでもいいのかと思う」「幸せでいてもいいのかと考えてしまう」と喜びを表した。

そんななか、今回の動画では本格的なマンションのツアーに乗り出した。彼女は、「ここは共同施設がよく整備されている。ジムやゴルフ場、サウナ、プール、朝食・昼食・夕食が食べられるレストランなど、いろいろあるが、まずは運動することにした」と説明した。

ジムに直行した彼女は、「ここは不思議な構造をしている。四角形になっていて、ランニングマシンに囲まれているけれど、自分でただ走ることもできるほど広い」と広々とした内部に感嘆した。

また、「有酸素（運動）ゾーンを通過すると、ウエイト器具がある。本当にすごく嬉しい。 器具もすべて新しい。とても清潔だ」として、「海外でも韓国のどのホテルでもこれほど良いジムを見たことがない」と感激した。

翌日、彼女はマンションと繋がっているスカイブリッジにある展望カフェを訪れた。彼女は、デザートを味わいながら「こんな素晴らしい景色を見ながら、コーヒーを楽しめるなんて。良いホテルのラウンジにいるような感じがする。これを家で感じられるなんて」と伝えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ハッピーヘウン HAEPPY」）ソン・ヘウン

その後、ソン・ヘウンはレストランを探し、「レストランが2つある。メニューが違う。2つのメニューを選んで、選んだメニューの店の前に立てばいい。健康的なサラダも購入できる。 レストランを通り過ぎると、左側にカフェがある。とても美味しかった」と述べた。

食事の後はゴルフ場へと足を運んだ。彼女は「こんなに大きい。ここに友達と来ても（ゴルフ）できそうだ。ゴルフも学ばないと」と喜んだ。

なお、ソン・ヘウンは元客室乗務員で、2022年に『乗り換え恋愛』シーズン2に出演し、現在はインフルエンサー兼ユーチューバーとして活動している。

出演時にチョン・ヒョンギュと最終カップルとなり、応援されていたが、昨年突然カップル用のインスタグラムを削除して破局が噂されたなか、チョン・ヒョンギュが「ヘウンとは今も互いに応援し合っている」と発言し、別れたことを事実上認めた。

（記事提供＝OSEN）