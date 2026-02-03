２月１３日は「ＮＩＳＡの日」。この少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ」の利用状況について、オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」はこのほど、全国の２０代〜７０代の１万人を対象にアンケート調査を行い、結果を発表した（男性４９８０人、女性５０２０人。、１月３日実施）

「ＮＩＳＡを活用している」と回答した人は全体の３３.０％。そのうち年代別で最も割合が高かったのは３０代（３４．８％）だった。その次が７０代の３４.０％で、最も低いのは２０代の２９.９％となった。

活用していないと回答した人は５３.９％で、「はい」と回答した人を大きく上回った。活用していないと回答した人では、最も低い２０代の４６.６％と、次に低かった３０代の４８.０％。その後は年代が上がるにつれて高くなる傾向にあり、最も高いのは６０代の６０.７％。

今回の調査では「ＮＩＳＡが何かわからない」という選択肢を設けており、１３.１％がこれを回答した。年代別で最も多かったのは２０代の２３.４％で、約４人に１人がＮＩＳＡの仕組みを知らない実態が明らかになった。また、２０代、５０代では男女差がないのに対し、３０代、４０代、６０では、「わからない」と回答した女性の割合が男性よりもかなり多くなっていた。

２０２４年に始まった新制度によりＮＩＳＡ口座の開設数は大きく増加し、金融庁の発表によると、昨年６月末時点で２６９６万口座。政府目標では「２７年１２月末までに３４００万口座」とされている。同スクールでは今回の調査について「実際にＮＩＳＡを活用していると回答した人は３人に１人で、まだまだ普及には伸びしろがあることがわかります。特に２０代では『ＮＩＳＡが何かわからない』と回答した人も多く、より一層の啓発と、学びの機会の提供が必要なのかもしれません」としている。