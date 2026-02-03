巨人に新加入したブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に初めてブルペン入り。座った捕手に対して大きく動くツーシーム、スライダー、チェンジアップ、カーブを織り交ぜて計３５球を投じ「まだ日本のボールに慣れている段階ではあるけど、最初のブルペンとしてはとても良かった。手応えもあった。充実した一日」とうなずいた。持ち前の球威に加え、制球力の良さも見せつけ、見守っていたデータ班のスタッフからも「いいねぇ！」と思わず声が上がった。

投球練習終了後はすぐに出入り口付近へ移動し、直立不動で約１０分間、田中将大投手（３７）らのブルペン投球を見つめた。田中将が米ヤンキースのエースとして活躍していた当時の姿を見ていたといい「田中将大投手はアメリカでもすごいピッチャーで、テレビでよく見ていた。その彼が隣で投げていたので、どういうフォームで、どう球を動かして投げているのかなと。勉強しようと思いました」と必死に吸収する姿勢がにじんだ。

メジャー経験こそないが、マイナー通算１５０登板（１０１先発）で３２勝、５１５イニングで５５３奪三振と高い奪三振率が魅力の大型右腕。１月２７日に来日し「環境に一日でも早く慣れたい」と翌日から即、ジャイアンツ球場で汗を流すなど順応に努めている。

昨季３Ａでの４２登板は全てリリーフだったが、先発経験は豊富。オフに参加したベネズエラ・ウィンターリーグでも９登板中７先発し４勝２敗、防御率１・５７、３４回１／３で３４奪三振、与四球７と安定した投球を披露していた。

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。メジャー経験はなくマイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。背番号４２。