【PLAfig. No.PF-04 ゴジラ （2001）】 6月 発売予定 価格：7,700円

青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-04 ゴジラ（2001）」を2月10日14時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は7,700円。

本商品は「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」に登場した「ゴジラ（2001）」をプラモデル化したもの。原型制作は「RYO ねんど星人」氏が起用され、全高約13cmに凝縮されたリアルなディテール造形でシリーズ屈指の凶悪さを誇るゴジラ (2001)の姿を固定ポーズでキット化している。

造形を損なわない設計により、組み立てるだけでゴジラの造形美を楽しめる。また、おまけ特典として劇中ラストに登場したゴジラの心臓が付属する。

パッケージイラストは「TAKA-F」氏による描き下ろしの豪華仕様となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。