アオシマ、新生ブランド「PLAfig. （プラフィギュア）」より「ゴジラ (2001)」が登場。2月10日予約開始
【PLAfig. No.PF-04 ゴジラ （2001）】 6月 発売予定 価格：7,700円
TM & (C) TOHO CO., LTD.
青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-04 ゴジラ（2001）」を2月10日14時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は7,700円。
本商品は「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」に登場した「ゴジラ（2001）」をプラモデル化したもの。原型制作は「RYO ねんど星人」氏が起用され、全高約13cmに凝縮されたリアルなディテール造形でシリーズ屈指の凶悪さを誇るゴジラ (2001)の姿を固定ポーズでキット化している。
造形を損なわない設計により、組み立てるだけでゴジラの造形美を楽しめる。また、おまけ特典として劇中ラストに登場したゴジラの心臓が付属する。
パッケージイラストは「TAKA-F」氏による描き下ろしの豪華仕様となっている。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) February 3, 2026
／
PLAfig. No.PF-04
ゴジラ （2001）
2026年6月発売予定！
＼
怨念の集合体、恐怖の怪獣王登場！
【受注予約開始】2/10(火)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/4BrrmBGABb#アオシマ #プラモデル #ゴジラ #圧倒的な造形プラモデル pic.twitter.com/aP3aXsQU62
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。