立春の前日にあたる「節分」の２月３日、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生に、「あなたの周りに鬼みたいな人はいますか？」というアンケート調査の結果を発表した（１月６日〜１９日実施、有効回答数２２５人）。

女子高生の調査結果では５２.９%が「いる」と回答。具体的に誰が“鬼”なのかには、圧倒的に「お母さん」という回答だった。

「お母さんがすぐ怒ってすぐ手を出す」「お母さん。何かと怒る（半分は私が悪い）」「ママが怒ると怖いから」などが理由に挙がり、逆に「お父さんが怖い」という意見はほぼ皆無だったという。「ママは怖いけど、パパは楽勝」という意見もあることから同サイトでは「“母親が鬼”と感じている女子高生の家庭は『かかあ天下』の可能性も高く、家庭内での父親の立場の低さも見て取れる結果」と分析した。

「お母さん」に次いで“鬼”だと思われていたのが「学校の先生」で「鬼みたいに厳しいから」「学年主任の先生が鬼みたい！理不尽なことだらけです」「宿題をありえないくらい出してくる先生は鬼だと思う」と回答。ほかには「バイト先の店長」「友だちで鬼みたいな子が…今横にいます」などが挙がった。

「鬼はいない」と回答をした４７.１%の女子高生からは、「あんまり大声出して怒るような人がいないから」「みんな優しくて穏やかだから」と環境に恵まれた女子高生も少なくなかった。同サイトは「昨今のハラスメントやコンプライアンス、ＳＮＳの誹謗中傷などから『きつく当たる』人が激減していると“鬼がいない派”の女子高生は感じているのかもしれません」としている。

一方、男子高生の回答結果は６１.１%が「いる」で、最も“鬼”なのは女子高生同様「お母さん」という結果に。「ママがすぐキレる」「（お母さんが）いつもおこおこしてるから」「（母親は）バケモノ怖い」と脅威に感じているという。次点も「先生」で共通したが、「いない」と回答した男子高生は、その理由に「自分が優しくするとみんな優しくしてくれるから」など、優しさにあふれている対人関係や環境にあるという声が目立ち、「良好な学校です」「先生みんないい人」という意見もあることから、同サイトは「『叱る教育』自体をゼロにして学生と触れ合っている学校も少なくないのかもしれません」と予測した。