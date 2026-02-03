俳優の高橋英樹（81）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。撮影所で呼ばれている異名を明かした。

同番組には、38年前から親交があるという俳優・船越英一郎とともに出演した。船越が「“いっちょ噛みの英樹”って言って」と高橋の“異名”に触れ、「撮影所っていろんなウワサ話が生まれる。全てご存じ。全て何となくそこに顔を出されてる」と解説した。

当の高橋も「どこにでも噛（か）んでる。いっちょ噛みなんです」と認めつつ、「全然関係のない、水戸黄門の人たちの話も暴れん坊将軍の人たちの話も、みんなどこか私のところに入って来ていっちょ噛む。だから“いっちょ噛みの英樹”ってよく言われました」と振り返った。

司会の黒柳徹子が「そういうふうに見えないでしょ、アナタ」と笑うと、高橋は「撮影所の俳優会館っていうところに入り口がある。いつもその入り口のところに立ってる。門番とも言われてた」と説明。「来る人来る人に“はい、おはよう。今日は何の仕事？」と声を掛けていることを明かすと、船越は「立派な楽屋がおありなんですけど、入らない。ずーっと入り口にいらっしゃる」と苦笑いしていた。