3月開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンに、2大会連続で選出された巨人・大勢投手。その活躍のカギに、野球解説者の高橋由伸さんが迫りました。

国際大会のWBCでは普段とは異なる環境への適応も求められますが、その1つがボール。大会で使用される試合球はNPB球と比べやや大きく、表面もより滑りやすいのが特徴です。

加えて大勢投手は「前回大会で試合中にビックリしたのが、作りが雑なボールがあったりする。縫い目が1か所だけ膨らんでいたりする」と証言します。

春季キャンプで大勢投手はWBC球を使用し、キャッチボールやブルペンでの投げ込み、守備練習を行い準備を進めています。

早くもWBC球に慣れてきている様子の大勢投手ですが、その理由は手の大きさにあり。高橋さんと比較すると、高橋さんが20cmに対し、大勢投手は22cm。身長はほぼ同じ(高橋さん:180cm、大勢投手:183cm)ながら、手は大勢投手の方が2cmも大きいです。

「前回大会ではNPBから選出された選手で、比較的に手の小さい選手が苦戦していた。僕はその面では救われている部分がある」と語る大勢投手。その大きな手がWBC球を操れる一因になっています。

開幕までおよそ1か月に迫ったWBC。大勢投手は「すごい環境で野球ができる。日本を背負うプレッシャーもあるが、人間としても野球選手としても成長できる機会」と、その時を待ち望んでいます。

(2月2日放送 日本テレビ「news zero」を再構成)