走りへの高揚感を高めるGR SPORT専用の仕様とは？

トヨタの人気SUV「RAV4」は、2025年5月に新型モデルが世界初公開され、同年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で国内において一般初披露を果たしました。

すでに「X」や「ADVENTURE」といった各スタイルの展開が進む中で、唯一まだ発売されていないのが「GR SPORT」グレードです。

【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”のトヨタ新型「四駆SUV “GR仕様”」の姿です！（30枚以上）

トヨタはこのGR SPORTについて2025年度内の発売を予定していると公表しており、新型RAV4のラインナップの中でも“最後に控えるスポーティモデル”として、走りを重視するユーザーを中心に大きな注目を集めています。

RAV4は1994年の誕生以来、「アウトドアでも街乗りでも楽しめるSUV」という独自の立ち位置を築いてきました。

6代目となる新型では「Life is an Adventure」を開発コンセプトに掲げ、デザインや機能、パワートレインに至るまで全面的に刷新されています。

その中でGR SPORTは、トヨタのモータースポーツ活動から得られた知見を反映し、RAV4の持つ実用性に「走る楽しさ」を明確に加えたグレードとして位置づけられています。

ボディサイズはまだ公表されていませんが、Xが全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm、ADVENTUREが全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm（ホイールベースはいずれも2690mm）というディメンションであることを踏まえると、GR SPORTでは専用のエクステリアパーツや足回りのチューニングによって、よりスポーティなスタンスが与えられると見られます。

そのため、全長や全幅はベーシックなXグレードよりも拡大し、全高はやや低めに抑えられる可能性も考えられます。

フロントフェイスにはGRシリーズらしい機能美を感じさせるデザインが採用され、バンパー形状やホイールデザイン、細部のブラックアウト処理などによって、標準モデルとは一線を画す引き締まった表情に。

SUVらしい力強さに加え、走りを予感させる精悍さを併せ持つスタイルは、RAV4の新たな一面を強く印象づけることになります。

インテリアにおいても、GR SPORT専用の演出が施されます。新型RAV4共通の「アイランドアーキテクチャー」による機能的なコクピットレイアウトをベースに、スポーティなシート形状や専用ステッチ、GRロゴ入りパーツなどが組み合わされ、ドライバーがクルマを操る楽しさを意識した空間に仕上げられる見込みです。

視界の確保や操作性の向上といった新型RAV4の美点はそのままに、走りへの高揚感を高める演出が加えられる点が、このグレードならではの魅力となるでしょう。

パワートレインは、GR SPORTのキャラクターを象徴する重要なポイントです。ハイブリッドシステムは2.5リッターエンジンとデュアルモーターを組み合わせた四輪駆動となり、システム全体で320馬力という、RAV4史上最もパワフルな出力を発揮します。

第6世代ハイブリッドシステムをベースとしたプラグインハイブリッドで、大容量バッテリーの採用により、EV走行距離は約150kmへと大幅に向上しています。

日常域では静かでスムーズなEV走行を楽しみつつ、アクセルを踏み込めば高出力システムならではの力強い加速を味わえるという、電動化時代ならではのスポーティさが追求されています。さらにV2HやDC急速充電への対応など、実用面での利便性も高められています。

足回りについても、GR SPORT専用のセッティングが施され、高剛性ボディと相まって、より正確なハンドリングと安定したコーナリング性能が追求されます。

単に足回りを硬めるのではなく、日常での快適性とのバランスを取りながら、ドライバーが「操る楽しさ」を感じられる方向にチューニングされることが期待されます。

SUVでありながら、ワインディングロードでも気持ちよく走れる懐の深さこそが、このGR SPORTの大きな価値となるはずです。

安全性能や先進機能についても、新型RAV4共通の最新「Toyota Safety Sense」や、ソフトウェアプラットフォーム「Arene」による進化型の運転支援機能が他グレードと同様にトヨタで初搭載されます。

将来的にはソフトウェアアップデートによって機能が進化していくことも視野に入れられており、GR SPORTはスポーティさと先進性を高い次元で両立したモデルになると考えられます。

新型RAV4の各グレードがすでに市場に姿を現す中で、GR SPORTは“走りの象徴”とも言える存在として、2025年度内の登場が予定されています。

実用性と先進性を磨き上げた新型RAV4に、走る楽しさという明確な個性を与えるこのグレードが、どのような完成度で登場するのか。

その一挙手一投足は、RAV4という人気SUVの新たな価値を占う意味でも、大いに注目されるところです。