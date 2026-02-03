＜過保護か気になる＞高校生のわが子。遊びに行って帰りが遅いときでも親がご飯を温めてあげる？
子どもが小さい頃は、食事の支度はすべて親がおこなっていたことでしょう。しかし成長し年齢が上がるにつれて、子ども自身でできることも増えてきます。そうなると、できることは自分でしてもらえると助かりますよね。
『子どもの帰りが遅いとき、高校生の子どもでもみなさんはご飯を温めて出してあげていますか』
高校生になるお子さんが遊びに行って帰宅が遅くなった日は、用意してある食事を自分で温めて食べるように言って聞かせていると話す投稿者さん。もちろん、塾やバイトで帰りが遅くなったときは投稿者さんが食事の支度をすべてやってあげているのだそう。しかし、「遊びに行ったときでも親が食事の世話をすべてやってあげないとかわいそうではないか」とママ友から言われたそうです。みなさんは、どう思いますか。
『子どもが高校生になってからは大学でのひとり暮らしを意識し、自分で温めて食べ、食器を洗って片づけるまでを仕込み中です。私はそばでニコニコ笑って子どもとお喋りしながら見守っています』
『遊びに行って帰宅が遅くなった日は、息子がレンジで温めたら食べられるように、キッチンに料理を盛り付けた食器を並べておく。子どもも「遅く帰った自分の責任だから」ってことで、文句を言うことはないよ』
投稿者さんと同じように、遊んできたのだから自分のことは自分でやらせようと考えているママの声がいくつか寄せられました。なかには、今後ひとり暮らしをするための“予行演習”を兼ねてやらせている……なんて声も。ひとりで生きていくチカラをつけさせる練習をするには、絶好のチャンスかもしれませんね。高校生にもなれば温めるだけの調理ぐらいは楽勝でしょうし、自分でやってもらっても悪くはなさそうです。なにもないところから調理をさせるわけでもありませんしね。
状況関係なく、家族のご飯は温めなおす
『普通に私がやるかな。「今から作りたてを！」ではないし、温めるくらいさほど手間でもないでしょ』
『状況関係なく、私が食事を温めなおすし、食べているときも一緒に座って子どもの話を聞く。ぼっち飯よりは話を聞いてくれる人がいる方がいいかなと』
遊びに行って遅く帰宅しても、塾や部活・バイトで遅くなったときと同じ対応をするというママたちの声。ママ自身が苦痛でもなく、嫌だとも思っていなければ、それはそれで問題はないのかもしれませんね。ママたちの声を見ていると、みなさんやってあげたいからやっているという印象を受けます。もちろん、いつでもお世話してあげるママが正しくて、一部でも子どもにやってもらうママが悪いというわけでもありませんから、“よそはよそ”マインドでもいいのではないでしょうか。
状況やそのときの気分次第
『タイミングによる。私がたまたまリビングにいたり手が空いているなら温めるくらいはやる。でも、すでにベッドに入っているときは「自分でやって」と言う』
『うちは下の子の世話があるから、私の手が空いていたらやってあげる。下の子の相手をしているときなら、中学生でも自分でやってもらっているよ』
やってあげてもいいけれど、できれば自分でやってもらう。このような、ママの状況に応じてスタイルを変えるという声が、実は一番目立っていました。下のお子さんに手がかかるご家庭の場合、食事の温めぐらいは中高生なら自分でやってもらいたいですよね。また、今からお風呂に入るとか、もう寝る準備に入っているという状況なら、「自分でやってね」と言いたくなる気持ちもわかります。食事を温めて食べるまでをやってもらうのか、使った食器を洗って片づけるまでやってもらうのか、この辺りは個々の家庭によって違いがあるかもしれません。これらも、ママの気分次第・状況次第で対応を変えてもよさそうです。子どもが大きくなってくれば、そのような日があってもいいですよね。
やる・やらないの判断は……？
『投稿者さんがやってあげたいなら、やってあげればいいのでは。やりたくないと思うなら、子ども本人にやらせればいいし』
今回は、どちらかが正解でどちらかが間違っているといった種類の話ではなさそうですね。投稿者さんの判断も間違っていませんし、ママ友さんがかわいそうと感じることも間違ってはいませんよね。だからこそ、ママ自身の気持ちに耳を傾けてみてはいかがでしょう。ママがすべてやってあげたいと思えばやればいいですし、「それも違うな」とか「面倒だな」と思えば、子ども自身にできることはお願いしてもいいのです。それでも気になるようであれば、遊びに行って帰宅が遅くなる日は自分でやってほしいと、最初からお子さんと決めておいてはいかがでしょう。その方が親も子も気が楽になるかもしれませんよ。