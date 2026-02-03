¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥Á¤¬¥ì¥¤¥«¥Ã¥Á¤ò¿©¤Ù¤½¤¦¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥Éà»ÐËå´é¤¯¤Ã¤Ä¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹ü³Ê¤¬°ì½ï¡×¡Ö¼¡¤Ï»ÐËå¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¡×
¡Ö¤ª¤ì¤Ã¤Á¤ÈËå¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬Ëå¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎREiKA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤¬Âç³¢Æü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢REiKA¤â¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Ã¤Á¤ÈËå¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ËË¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤»¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡»ÐËå¤Î¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê´é¤ÎÂç¤¤µ¡¡ÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¹ü³Ê¤¬°ì½ï¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ìÁÇÅ¨¤Ê»ÐËå¤ä¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ê»ÐËå¤À¤ï¤Ã¡×¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥Á¤¬¥ì¥¤¥«¥Ã¥Á¤ò¿©¤Ù¤½¤¦¡×¡Ö¼¡¤Ï»ÐËå¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£