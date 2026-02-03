Number_i平野紫耀、ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリーでクールな佇まい 最新コレクションの展示会に登場
Number_iの平野紫耀が、アンバサダーを務めるルイ・ヴィトンの展示会に登場。最新コレクションのアイテムを着用して魅力を伝えた。
【別カット】カッコイイ…ジュエリーを見つめる平野紫耀
同展示会は、ハイウォッチ＆ハイジュエリー最新コレクションを紹介する特別なイベント。平野はこの日、ハイウォッチ・コレクションから｢エスカル ワールドタイム フライングトゥール ビヨン｣、ハイジュエリー・コレクション｢ブレイヴァリー｣のテーマのひとつ｢レ・ゾヌール｣から、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったブローチとピアスを着用。ウォッチ・ジュエリーが引き立つよう、深みのあるネイビーブルーのタキシードをコーディネートした。
会場では、メゾンの卓越したクラフツマンシップと創造性が息づくハイウォッチおよびハイジュエリーの数々を展示。精緻なディテール、希少な素材、そして長い歴史の中で培われてきたサヴォアフェールが融合したコレクションが一堂に会した。
