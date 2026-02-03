SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が、2日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」に出演。人気が出そうな人について明かした。

MEGUMIが「ジュニアの子たちを育てていくっていうこともやってるわけじゃないですか。コイツ絶対売れるなみたいなのって」と聞いた。

すると大倉は「売れるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、人気が出そうなのは…。なんか大勢いて、こう目がいっちゃうみたいな子が。学校でもクラスで絶対目がいく子っていたじゃないですか。あれ、なんて言ったらいいんですかね…モテる子みたいな。ああいう子が向いてるんですかねー」と語った。そしてMEGUMIが「その子が努力し続けられたら大スター」と聞き、大倉は「はい」とうなずいた。

パンサー向井慧が「どなた覚えてます？ 自分で…ぱっと見て、コイツ何かありそうだなと思った方」と聞くと、「自分がプロデュースじゃないんですけど、Hey! Say! JUMPの山田涼介」と答え、「ジュニアで入ってきた瞬間から、えっ、何この子みたいな感じでした」と明かした。するとMEGUMIは「わかる！顔がちょっとキレイ過ぎるし。あの人、肌もハマチみたいな…ツルツル」と納得をした。

そして大倉は「入ったばかりでステージで1人でライト浴びて踊ってたんですよ。これスターやんって…」と振り返った。MEGUMIが「最初からスター感が…」と言うと、「そうですね」とうなずいた。さらにMEGUMIが「本人も結構努力家って感じですよね」と尋ねると、「めちゃくちゃ努力家だと思います」と答えた。