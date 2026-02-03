「プライド高そう」「距離感も…」 モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女たちに抱いた印象
2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加する会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた(岩城滉太/33歳)が、“モテテクニック”や、過去の後悔を糧に磨き上げた独自の恋愛観を語った。
『ラブパワーキングダム2』に参加するこうた
○一番印象的だった過去の恋愛
『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象については、「プライド高そう……距離感も慣れていて、最初は圧倒されました」と、当時の印象を振り返った。また、モテるためのコツを聞かれると、「相手を完全にお姫様にすること」と即答。驚くべきはその徹底ぶりで、「エスコート用にハンカチを20枚以上持って行きました。しかも、小型の洗濯機まで持参して(笑)」と、唯一無二の“紳士スタイル”を明かした。
これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”を聞かれると、「お互いに余裕がなかった時期の恋愛」を挙げる。「当時は寄り添うことができず、気持ちが離れてしまった。相手に振らされるように仕向けられたのがきつかった」と、ほろ苦い記憶を吐露。しかし、「その時の後悔が人生の転機。あの時の悔しさがガソリンになって、“配慮”を軸にする恋愛スタイルに繋がっている」と語った。
最後に番組の見どころについて、「モテてきた人間が、必死にもがく姿や、プライドが崩れ落ちる瞬間の“人間臭さ”も楽しんでほしい!」と締めくくった。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
