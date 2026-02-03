【通貨別まとめと見通し】南アランド円 力強い回復 【通貨別まとめと見通し】南アランド円 力強い回復

先週のまとめ

週初、他通貨ペアと同様にパニック的な円買いの影響を受け、前週高値（9.88円付近）から急落した。



週前半（1/26 - 1/28）： 26日に一時9.56円付近まで下落。その後は9.56～9.65円のレンジで揉み合い、底堅さを見せた。

週後半（1/29 - 1/30）： 29日には一時9.78円まで急速に買い戻されたが、30日未明に再び9.62円付近まで急落。非常にボラティリティの高い、神経質なレンジ相場となった。



【2/2】週明けの動向：セリング・クライマックスとV字回復

深押し： 2日午後の欧州市場入りにかけて売りが加速し、一時9.484円まで一段安となった。これは1/26の安値を更新する動きであり、弱気派が勢いづく場面であった。



強烈な反発： しかし、この9.48円付近が絶好の買い場（セリング・クライマックス）となり、ニューヨーク時間から3日にかけて怒涛の巻き戻しが発生。一気に9.73円付近まで値を戻しており、現在は2月2日の下落分を完全に打ち消す「V字回復」の様相を呈している。



テクニカル分析

レジスタンス 1： 9.75 - 9.78円（直近の戻り高値・心理的節目）

レジスタンス 2： 9.88円（1/23の年初来高値）



サポート 1： 9.60円（心理的節目。ここを維持できるかが鍵）

サポート 2： 9.48円（2/2最安値。ここを割るとトレンド崩壊の危険）



RSI (14) 【急反発による中立～強気（58～63%付近）】

2日の急落局面で30%付近まで低下し売られすぎを示唆したが、その後の反発により現在は60%前後まで急回復している。

上昇の勢いは強いが、70%の過熱ラインまではまだ距離があり、短期的には続伸の余地がある。



MACD：【ボトム形成と収束】

シグナルラインの下で推移するデッドクロス状態ではあるが、2日の反発を受けてヒストグラムが急速に縮小している。

まもなくゴールデンクロスが発生する可能性が高まっており、これが確定すれば、上昇トレンドへの完全復帰が裏付けられることになる。



今週のポイント：上抜けなるか

メインシナリオ：【9.75円突破から高値更新を狙う展開】

2日のV字回復が非常に強力であり、MACDの改善も相まって、買い優勢の地合いが戻りつつある。今週半ばにかけて9.75～9.80円付近の抵抗帯を試す展開をメインとする。ここを抜ければ、年初来高値（9.88円）の再更新が現実味を帯びる。



対抗シナリオ（弱気）：【9.75円手前での失速・レンジ回帰】

直近の急騰に対する達成感から、9.75円付近で上値を抑えられる展開。その場合、再び9.60円台まで押し戻されるが、2日の安値が意識されるため下値も限定的となり、狭いレンジ内での揉み合いに移行する。

今週の主な予定と結果



