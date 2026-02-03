「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」ブラック

アンカー・ジャパンは、200以上の国と地域で使える汎用性と持ち運びに最適な小型設計などを備えたトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」を、2月3日に発売した。価格は3,990円。カラーはブラックとホワイト。

なお、変圧器ではないため、使う機器が使用する国の電圧に対応していない場合、別途変圧器を用意する必要がある。

3種類のプラグを搭載し、A/C/Gなどの主要なコンセントタイプに合わせられるため、200以上の国と地域で使用できる。アンカーの独自技術により、折りたたみ時に電源供給を遮断するプラグを採用しているため、感電リスクを低減できる。

さらに、一般的なトラベル用変換プラグと比較して約30％の小型化も実現。スーツケースや手荷物の中でもかさばらない約31mmのスリムさながら、AC差込口×1、USB-A×2、USB-C×2を搭載した。

過電流を検知すると自動的に電源を遮断する自動電源制御システムの搭載やPSE認証の取得に加え、国際規格に準拠した感電防止設計の2ピン構造も採用。海外への旅行や出張時も安全に使えるとのこと。

「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」ホワイト