52歳・金田朋子、約9ヶ月ぶり“イメージがらり”近況ショットに「ふえ？可愛すぎてびっくり」「どんどんかわいくなってく…同世代とは思えない」
声優の金田朋子（52）が3日までに自身のインスタグラムを更新。昨年5月から約9ヶ月ぶりの更新で、近況ショットを公開した。
【写真】52歳に見えない！金田朋子、久々の近況ショット
ハッシュタグにABEMAの番組『声優と夜あそび』のワードと「金田朋子衣装」のワードを添えて、この日のファッションスナップを投稿。カラフルなデザインのデニムジャケット、チェックシャツ、ニットパンツを合わせ、ポップな色のネイルとヘアを合わせた。
コメントで「今日も素敵な衣装で最高でしたー！！ありがとうございましたー！！」と感謝。「夜あそびもたのしかったぁー！！スイーツ食べられて幸せすぎましたぁーー！！！」と感想をつづった。
この投稿に「ふえ？可愛すぎてびっくり」「めちゃ似合ってます！！」「カラフルな衣装とても似合ってます！」「朋ちゃんどんどんかわいくなってく…同世代とは思えないです！」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
