女優の黒柳徹子（92）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した俳優・船越英一郎（65）の私生活に驚く場面があった。

ロマンスグレーのヘアスタイルになった船越の姿に、黒柳は「（以前と）随分違うように思うけど、それでもまだ65なのよね」と笑った。

続けて「生活に大きな変化があった？」と質問すると、船越は「結婚して子供を授かりまして」と報告。子供の年齢を「1歳半」と明かすと、黒柳は「65歳で1歳半っていうのは相当珍しいケースですね」と驚いた。

そして「高橋さん、どうお思いです？」と、ともにゲスト出演した俳優・高橋英樹に聞くと、船越と38年前から親交があるという高橋は「彼に家庭ができて子供ができてっていうのは、それが凄く私はうれしい」と祝福した。

「物凄く喜んでいただいて」という船越に、黒柳は改めて「（子供は）可愛い？」と質問。「可愛いです」と目を細める船越に、「可愛いでしょうね、そりゃあねぇ」と納得していた。

船越は、女優で投資家の前妻・松居一代と17年に離婚。25年8月には、女優でチョークアーティストとしても活動する23歳年下の松下萌子との結婚と、前年夏に第1子が誕生していたことを公表した。