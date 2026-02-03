アクシアル リテイリング<8255.T>が後場急伸している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２２２９億４５００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益が１０１億３１００万円（同９．１％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。



同社は新潟・群馬を中心に食品スーパーを展開している。４～１２月期は競争原資を捻出するためにデジタル化の推進や労働時間管理などのコスト・コントロールに取り組み、価格競争への対応や独自商品の展開を進めた。売上総利益率は前年同期を下回ったものの、同期間における過去最高の売上高及び売上総利益を達成した。



通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（１１４億円）に対する進捗率は約８９％と高水準であるものの、第４四半期（１０～１２月）について除雪費用や開店費用などの発生を見込んでいる。



